"أجمل شتاء في العالم" يتصدر "تويتر".. "حملة تجسد حالة تعافي هي الاستثناء بين الدول"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #أجمل_شتاء_في_العالم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تزامنا مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، عن إطلاق حملة (أجمل شتاء في العالم) للعام الثاني، بتعاون الجهات الاتحادية ودوائر السياحة المحلية كفريق واحد، لترسيخ دولة الإمارات وجهة سياحية واحدة.

وأشاد المغردون بحملة "أجمل شتاء في العالم"، وأشاروا إلى أنها فرصة مهمة تتيح لسكان الإمارات وللسياح، الفرصة للتعرف على المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة للدولة.

وأكد مغردون على أن أسبابا كثيرة تجعل من شتاء الإمارات هو الأجمل في العالم، ومنها الطقس الجميل المعتدل بالشتاء، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة في جميع إمارات الدولة خلال هذا الفصل، فقال أحد المغردين: "أسباب كثيرة لا يمكن حصرها تجعل الشتاء في الإمارات #أجمل_شتاء_في_العالم وأهمها : الطقس الجميل والمعتدل والفعاليات المتنوعة في جميع مدن الدولة..".

ووجد مغردون أن هذه الحملة مهمة، لأنها تتيح الفرصة لسكان الإمارات وزوارها لاستكشاف والاستمتاع بأهم وأجمل المقاصد السياحية في الدولة، ما يشجع بدوره أيضا السياحة الداخلية في الإمارات، فقال أحد المغردين: "حملة "#أجمل_شتاء_في_العالم" بـ #الإمارات، دعوة مفتوحة لجميع سكان دولة الإمارات، وزوارها، للاستمتاع بأجمل المقاصد السياحية الإماراتية".

وقال آخر: "#أجمل_شتاء_في_العالم.. حملة كفيلة بصنع الاكتشافات ودعم السياحة الداخلية في الإمارات، هذا البلد المضياف الذي يشتهر بالعراقة والحضارة والتاريخ، والذي يزخر بالتنوع الحيوي والمواقع السياحية المتنوعة والفريدة".

كما قال مغردون إن قسوة الشتاء وبرده في غالبية دول العالم، تجعل من شتاء الإمارات، الذي يجمع بين البرودة المعتدلة والدفئ، أجمل شتاء في العالم، فقال أحدهم: "من يجرب قسوة الشتاء في بعض الدول بالعالم .. يعرف قيمة الشتاء في #الامارات".

من جانبهم تناقل مغردون صورا ومقاطع فيديو من مناطق مختلفة في الدولة قاموا بالتقاطها في فصول الشتاء الماضية، تظهر مدى جمال الإمارات في الشتاء، ليبرهنوا أنه فعلا أجمل شتاء في العالم.

وفي سياق متصل دعا مغردون إلى المشاركة في الحملة وزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة للاستمتاع بأجواء البلاد والفعاليات والمغامرات، فقال أحدهم: "الامارات جنة الارض .. ندعوكم لزيارة الامارات والاستمتاع بالاجواء والفعاليات والمغامرات .. الاحلام في الامارات تصبح حقيقة".

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان، قال، أمس، في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن هذه الحملة تجسد حالة تعافي من الجائحة هي الاستثناء بين الدول، فقال: "أطلق اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حملة "أجمل شتاء في العالم" للعام الثاني.. شتاء الإمارات يمنح الجميع تجربة سياحية تغني عن أي سياحة أخرى، في أحضان بلد طيب وشعب راقٍ مضياف، ومعالم ترفيهية وثقافية وطبيعية، وحالة تعافي من الجائحة هي الاستثناء بين الدول".

ويشار إلى أن حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، تستمر من 15 ديسمبر 2021 حتى نهاية شهر يناير 2022، لتكون أكبر حملة من نوعها تبرز خيارات السياحة الداخلية المتنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، كما تعرّف السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم بشتاء الإمارات المعتدل، وبكل مقوّمات الجذب التي توفرها الدولة لزوّارها، من الأفراد والأسر والمجموعات السياحية، لقضاء إجازة فريدة من نوعها، يتسنى لهم خلالها الاستمتاع بالمناخ الدافئ المنعش في الدولة في هذا الفصل، وزيارة أهم معالم الإمارات الترفيهية والثقافية والطبيعية، وممارسة أمتع الأنشطة في الهواء الطلق.

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