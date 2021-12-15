«سكي دبي» تحقق رغبات وأمنيات أطفال مصابين بأمراض خطرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفاءً بموسم المحبة والعطاء، تعاون «سكي دبي» مع مؤسسة تحقيق أمنية الإماراتية، لتحقيق رغبات وأمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطرة، في موسم الأعياد. ولقد أمضى سبعة أطفال وأهاليهم أسعد اللحظات العائلية والاحتفالية في «أرض العجائب الشتوية» و«وينتر وندرلاند» في «سكي دبي»، حيث استمتعوا بلقاء خاص مع سانتا كلوز، وتمكنوا من بناء رجال الثلج.

وقال نائب الرئيس للعمليات ومشاريع الثلج العالمية لدى «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»، محمد العتري: «تتمثل رؤيتنا في شركة ماجد الفطيم، في تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم. ونحن ملتزمون أيضاً بالعطاء المتبادل في المجتمعات التي نخدمها، كجزء من استراتيجية الاستدامة الخاصة بنا، التي تتمثل بـ(تجرأ اليوم، قم بالتغيير غداً)».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة تحقيق أمنية، هاني الزبيدي: «نحن فخورون بشراكتنا مع ماجد الفطيم لتحقيق أمنيات ورغبات الأطفال، وإدخال السعادة والفرح إلى قلوب عائلاتهم. ولا تكتمل فرحة موسم الأعياد من دون فرحة الأطفال، وعندما تتحقق أمنية الطفل المريض، فإن ذلك يمنحه القوة والأمل في مقاومة مرضه. ونحن نعرب عن أشد امتناننا لإتاحة الفرصة أمام الأطفال وعائلاتهم لتمضية أوقات مميزة في عطلة هذه الأعياد».

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