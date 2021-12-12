متحف متنقل في «مهرجان فعاليات الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يقدم «مهرجان فعاليات الشارقة» في استضافته مبادرات وأنشطة «هيئة الشارقة للمتاحف»، تجربةً فريدةً بعنوان «متاحف على الطريق» تختصر المسافات، وتذهب بالمقتنيات المتحفية للزوار، وتعرض جماليتها وتاريخها وقصة اكتشافها، لتقدم لهم جولة في محطات من حضارات العالم وثقافاته.

وتصطف مجموعة من الأطفال وأولياء أمورهم، للتعرّف إلى تجربة متحف على الطريق، إذ تقدم «هيئة الشارقة للمتاحف» مقتنيات مختارة من متاحف الشارقة، بحافلة كبيرة جوالة مصممة لعرض القطع الأثرية، تأخذ من خلالها زوار مبادرتها إلى عوالم من الدهشة، تنتمي لفترات تاريخية مختلفة.

يعرض المتحف المتنقل 12 قطعة من مقتنيات متاحف الإمارة، وتتخذ من شعار «استكشف.. استلهم.. ابتكر» عنواناً لها لتحفيز الجمهور على تأمل المقتنيات والاستماع إلى المرشدات اللواتي يعرّفن بالمعروضات وتاريخها، وفي أي متحف من متاحف الشارقة تعرض النسخ الأصلية منها.

وتشمل المقتنيات عقداً من اللؤلؤ الذي يعد من المكتشفات المهمة في مواقع العصر الحجري بالشارقة، وبوصلة الملاح الشهير ابن جلفار أحمد بن ماجد، الذي وضع أسس الملاحة البحرية، وآلة الإسطرلاب الفلكية، ونموذجاً مصغراً لقارب البتيل، وطائرة شراعية صممها أوتو ليلينثال في عام 1894، ونماذج من الأعشاب والبهارات التي كانت تستخدم في الطب الشعبي في بيئة الإمارات، وغيرها من المقتنيات التي تمثل نماذج من كنوز متاحف الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news