تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مناطق في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، بدء تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمتطلبات السكوتر الكهربائي، تمهيداً للتشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر في 10 مناطق في دبي، وعلى مسارات الدراجات الهوائية، في الربع الأول من 2022.

وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع اعتماد المجلس التنفيذي بدبي، خطة التنقل المشترك، وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها، وكذلك تتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر، الذي بدأ في أكتوبر عام 2020، في خمس مناطق حيوية، وبلغ عدد الرحلات المنفذة حتى نهاية سبتمبر الماضي نصف مليون رحلة، مؤكداً أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للتوسع في مناطق ومسارات السكوتر الكهربائي، تتضمن إضافة مناطق سكنية معينة، وعدد 23 منطقة جديدة لاحقاً.

وقال الطاير: «تغطي المرحلة الأول المناطق الآتية: بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا، ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر (ضمن مسار ونطاق محددين)، ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الآمنة في مناطق القصيص، والمنخول، والكرامة، إلى جانب مسارات الدراجات الهوائية، باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة، وميدان».

وأشار إلى أن اختيار هذه المناطق، جاء وفقاً لمعايير محددة، مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والمناطق التطويرية الخاصة، والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي، وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع.

وأضاف: «تشغيل السكوتر الكهربائي يأتي في إطار جهود حكومة دبي في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين، والأكثر أمناً، وتبني أسلوب الحياة الصحي والنشط، من خلال تعزيز منظومة نقل متكاملة وفعالة في إمارة دبي، وتوفير خيارات نقل متعددة للمستخدمين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تضع دبي في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال».

وأكد الطاير أن التشغيل التجريبي، أثبت نجاح (السكوتر الكهربائي) في كونه وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التجربة 82%، موضحاً أن الهيئة بالتنسيق والتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، درست عدداً من النماذج العالمية وتجارب المدن الكبرى في تشغيل السكوتر الكهربائي، لاختيار النموذج الأنسب لإمارة دبي، وأجرت العديد من المقارنات المعيارية في تشغيله، مع عدد من المدن العالمية مثل لندن، وباريس، ونيويورك، وبرلين، وسنغافورة.

وحددت الهيئة أهم عناصر تنظيم عمل (السكوتر الكهربائي المشترك والشخصي)، وترتكز على أربعة محاور رئيسة، هي المستخدم وجهاز السكوتر الكهربائي والطريق والنموذج التجاري مع الشركات المشغلة.

تجنب استخدام المسارات

إلى ذلك دعت الهيئة الجمهور إلى تجنب استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات التي لاتزال قيد الإنشاء، وذلك تفادياً لوقوع أي أخطاء أو حوادث مرورية، مؤكدة أن العمل في المناطق الجديدة للسكوتر يسير وفقاً للخطط التنفيذية للهيئة، حيث شارفت على الانتهاء من وضع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية الخاصة بالسكوتر الكهربائي، وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية الخاصة بالسلامة المرورية.

• «طرق دبي» حدّدت أهم عناصر تنظيم عمل «السكوتر الكهربائي»، حيث ترتكز على أربعة محاور.

اشتراطات السلامة

يسمح باستخدام السكوتر الكهربائي وفق متطلبات واضحة، وضمن مسارات معينة، وعلى كل من قائد السكوتر الكهربائي والجهة المؤجرة الالتزام بهما، وفق القرارات واللوائح المنصوص عنها، والصادر عن الهيئة، وبما يتوافق مع قانون السير والمرور، والتي تحدد ضوابط الاستخدام، واشتراطات السلامة المرورية مثل ارتداء خوذة واقية، وأن يتم إيقاف السكوتر الكهربائي في المواقف المخصصة له، وعدم تركه في أماكن تسبب عرقلة حركة المشاة أو على مساره، إضافة إلى الالتزام بالقيادة بحذر، فضلاً عن ضرورة الالتزام بكل التعليمات والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها بقيادته، والتي تم ذكرها في التطبيقات الخاصة بالمشغلين.

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