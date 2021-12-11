بلدية أبوظبي تحافظ على البيئة والصحة بالتوعية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، محاضرة توعية تثقيفية في مصفح، حول أهمية المحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة. وتأتي هذه الفعالية ضمن إطار حرص البلدية على رفع مستوى الوعي المجتمعي بضرورة حماية البيئة من كل أشكال الملوثات ومشوهات المظهر العام، حيث ركزت المحاضرة كذلك على تعزيز الوعي بمتطلبات الصحة والسلامة لكل أفراد المجتمع.

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي أثناء المحاضرة على مشاركة الجمهور، من خلال فتح باب النقاش والتساؤلات حول البيئة والصحة والسلامة، بهدف إثراء محاور المحاضرة، وتحقيق أهدافها التثقيفية. وتفاعلت البلدية خلال المحاضرة مع الجمهور، من خلال مسابقة ثقافية حول البيئة والصحة والسلامة، وقدمت العديد من الجوائز القيمة إلى الفائزين بالمسابقة.

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