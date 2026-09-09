40 مشاركاً في الدورة الرابعة لبرنامج القيادة والتصميم في دبي

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل انطلاق الدورة الرابعة لبرنامج القيادة والتصميم، الذي يهدف إلى تمكين القيادات الحكومية من توظيف منهجيات التفكير التصميمي المرتكز على الإنسان، وتزويدهم بأهم مهارات القيادة الإبداعية في مجالات العمل الحكومي، لمعالجة مختلف التحديات، وتحويلها إلى فرص تخلق أثراً مستداماً في المجتمع.

ويشارك في دورة البرنامج لهذا العام 40 مشاركاً من القيادات وصُنّاع القرار من مختلف الجهات الحكومية بدبي، ضمن رحلة تعليمية، تمتد على ثمانية أسابيع، تجمع بين ورش عمل ومحاضرات حول التجربة القيادية والتطبيق العملي لتجربة التصميم والعمل الميداني في دبي وخارجها.

وتنطلق رحلة المشاركين في «برنامج القيادة والتصميم 2026» في دبي، قبل الانتقال إلى كوبنهاغن، للاطلاع على أبرز التجارب العالمية في التصميم والابتكار الحكومي، ثم يعودون إلى دبي لتطبيق ما اكتسبوه من معارف وأدوات على تحديات حقيقية تمس المجتمع، وصولاً إلى تطوير حلول قابلة للتنفيذ بالتعاون مع خبراء ومختصين محليين ودوليين.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، عبدالعزيز الجزيري، أن «برنامج القيادة والتصميم» نجح، منذ إطلاقه، في إعداد كفاءات حكومية متمكنة بأحدث مهارات وأدوات التفكير التصميمي، وبناء قدرات متخصصة في فهم احتياجات أفراد المجتمع، وتوظيف منهجية العمل التشاركي، والتفكير المنظومي، وتصميم السياسات والخدمات والتجارب الحكومية بطريقة مبتكرة، بما يسهم في تعزيز جاهزية حكومة دبي لمواكبة المتغيّرات المستقبلية.

يذكر أن البرنامج يركز على تمكين المشاركين من التفكير بطرق جديدة وابتكارية لقيادة العمل الحكومي بفاعلية، وقيادة التحول نحو المستقبل بطرق غير تقليدية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو وتطوير الأداء.

واستقطبت دورة العام الماضي مشاركة 41 منتسباً، على مدار 13 أسبوعاً، في ورش عمل تفاعلية ومحاضرات ملهمة حول مفهوم التفكير التصميمي، وتعزيز الروح القيادية، وتعرّف المشاركون خلالها إلى تجارب متنوعة قائمة على الإبداع والتفكير المنهجي الهادف إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس.

ولمزيد من المعلومات حول برنامج القيادة والتصميم، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني: www.design.gov.ae.