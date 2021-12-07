حكومة دبي تعلن عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد.. والجمعة نصف يوم عمل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت حكومة إمارة دبي عن تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية، وتطبيقه على كافة الجهات الحكومية في الإمارات ابتداء من 1 يناير 2022 المقبل.

وبحسب النظام الجديد للعمل، ستكون أيام العمل من يوم الاثنين ولغاية الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وستكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

يأتي ذلك في إطار توجه الإمارة لمواكبة رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ مكانتها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة، وللارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، وبما ينعكس إيجاباً على الحياة الأسرية ويحقق قفزة نوعية في الأداء الاقتصادي للدولة.

وبحسب النظام الجديد ستكون ساعات الدوام الرسمي في إمارة دبي من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).

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