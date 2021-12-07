عروض «سالسا» كولومبية في القرية العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية في دبي استضافة فرقة «سوينغ لاتينو»، الشهيرة عالمياً، بتقديمها العروض الفنية المميزة لرقص السالسا الكولومبي، وهي الفرقة التي رافقت النجمتين العالميتين الشهيرتين جينيفر لوبيز وشاكيرا، خلال العرض التاريخي لهما في نهائيات كأس «السوبر بول» في عام 2020، وذلك لأداء عروضها الرائعة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية شون كورنيل: «سعداء بانضمام عرض سوينغ لاتينو إلى أجندة العروض الترفيهية الغنيّة للموسم السادس والعشرين. حيث تتميز الفرقة بعروضها اللاتينية المملوءة بالحماسة والحيوية بالاستعراضات المميزة ذات الشعبية العالمية الواسعة. وهي خطوة تأتي في إطار التزامنا توفير تجارب ترفيهية استثنائية للضيوف، وتقديم أروع وأقوى العروض العالمية عبر المواسم المتتالية. لقد قدمت الفرقة عروضها في أهم الوجهات العالمية على نحو يحاكي قيم القرية العالمية والتزاماتها تجاه الضيوف. نحن متحمسون جداً لهذه العروض الرائعة، وندعو ضيوفنا للانضمام إلينا، والاستمتاع في قلب الروائع خلال شهر ديسمبر».

ومن المنتظر أن تتألق فرقة «سوينغ لاتينو» لرقص السالسا الكولومبي، الحائزة 12 بطولة عالمية لعروض السالسا الراقصة، بعروضها الفنية الاستثنائية على امتداد 3 أسابيع (من 7 حتى 31 ديسمبر) على المسرح الرئيس في القرية العالمية. حيث سيستمتع الضيوف بمشاهدة فنون السالسا بأسلوب «كالينو» الكولومبي الذي يجمع بين موسيقى السالسا الحية وإيقاعات البوب الكوبية، والغني بالرقصات التي تتحدى قوانين الجاذبية وتسحر المشاهد.

من جهته، قال مدير ومصمم الرقصات في فرقة سوينغ لاتينو، لويس إدواردو هيرنانديز: «دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة مسرح عالمي لأضخم العروض العالمية، ولذلك فإنني اعتبر وجودنا هنا شرفاً عظيماً، خصوصاً أننا نشارك أفضل ما لدينا من الثقافة اللاتينية والمواهب على هذا المسرح المرموق في القرية العالمية بدبي. كما أننا نقوم بالإعداد والتحضير يومياً لعرض مميز جداً سنقدمه للجمهور هنا في دبي».

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