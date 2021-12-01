«كانتين الشاطئ» في دبي.. عطلة مليئة بالمرح

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدم فعالية «كانتين الشاطئ»، الكثير من المرح لسكان دبي وزوّارها، خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الخاصة بعيد الاتحاد الخمسين. ويجري تنظيم هذه الدورة الخاصة من الفعالية التي تقام على شاطئ جميرا، من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برعاية «اتصالات»، في إطار الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين.

تبدأ اليوم عروض ميلوديكا الموسيقية على خشبة مسرح اتصالات، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيتبع العرض ورشة عمل مناسبة للمبتدئين بعنوان حروف فنية مع المرح والفن، التي ستتيح للزوار من كل الأعمار الاستمتاع برسم الحروف التي يختارونها في منطقة «يلّا مرح».

وستمنح ورشة صناعة العطور من (Oola Lab Splash and dash) زوّار الفعالية فرصة ابتكار عطورهم المميزة للاحتفال والتعرف إلى تقاليد صناعة العطور العربية في دولة الإمارات احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

ويقدم ستوديو «جيه آند إل» للفنون أنشطة رائعة ليستمتع بها ضيوف «كانتين الشاطئ» برعاية «اتصالات»، مثل نقش الحناء التقليدية، والرسم على الوجوه وغيرهما الكثير، وتشمل قائمة الفعاليات الممتعة لهذا اليوم أيضاً فعالية «ذا شو باي مو التركي»، التي ستمنح الزوّار فرصة لقاء أحد أبرز المتحدثين على مستوى دولة الإمارات، وسيتم اختتام الأمسية من خلال مجموعة متنوّعة من عروض الساكسفون.

وسيبدأ غدا من خلال فعالية «موكب المدينة» التي تضم شخصيتي «مدهش» و«دانة» المحبوبتين. وسيحظى المشاركون في هذه الفعالية بعد ذلك مباشرةً بفرصة لقاء «مدهش» و«دان»ة والترحيب بهما.

وينظم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري ورشة عمل حول صنع القهوة العربية التقليدية وآدابها، يليها عرض الرقصات والموسيقى الإماراتية التقليدية الذي يحتفي بتاريخ وثقافة دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

وتشمل الأمسية مزيداً من جلسات وورش عمل الفنون والحرف اليدوية، بما في ذلك حروف فنية مع المرح والفن مع أستوديو «جيه آند إل للفنون». ويستضيف «مو التركي» سحب عجلة الحظ من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، التي ستمنح المشاركين فرصة الفوز بجوائز رائعة.

ويتوقع أن تشهد فعالية «سي زد إن بوراك - اللعبة» التي جرى إطلاقها الأسبوع الماضي في «كانتين الشاطئ»، برعاية «اتصالات» 2021 مشاركة كبيرة لتكون إحدى أبرز الفعاليات شعبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الاحتفالية. وتختتم الأمسية بعرض الألعاب النارية لعيد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً، قبل أن تصعد المغنية ومؤلفة الأغاني كارلا، التي تعيش في دبي وفرقتها «آز بير كاسبر» على مسرح مجلس اتصالات لتمتع الجمهور بمجموعة من أفضل الأغاني.

وسيبدأ غدا الجمعة مع موكب المدينة قبل أن تنطلق ورشة عمل التعبير من خلال الفن مع دانة التي ستأسر الجمهور. ويمكن للزوار بعد ذلك لقاء «مدهش» والترحيب به مع الاستمتاع بعروض الرقصات والموسيقى الإماراتية التقليدية طوال الفترة المسائية. وستشهد الأمسية سلسلة أخرى من ورش عمل حروف فنية مع المرح والفن والأنشطة مع أستوديو «جيه آند إل للفنون»، إضافة إلى ورشة عمل «تاي داي آند إنك» من أستوديو ميراكي لعشاق الفنون الإبداعية.

ويعقب ذلك جولة أخرى من سحب عجلة الحظ من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري قبل اختتام الأمسية، من خلال عرض فني يقدمه محمد سميح ومجموعته الموهوبة من الموسيقيين، يشمل أشهر الأغاني العربية تقليدية من الخليج والمغرب ومصر والكويت ولبنان.

ويشهد يوم السبت العرض الموسيقي ساكسفون وبوق من كارلوس يتبعه فعالية موكب المدينة ولقاء وتحية مدهش ثم ورشة عمل أخرى من تنظيم مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري حول الطريقة التقليدية لصنع الحناء.

وتشمل فترة ما بعد الظهيرة ورش عمل حروف فنية مع المرح والفن والأنشطة الممتعة مع استوديو «جيه آند إل للفنون»، إضافة إلى عروض الرقص والموسيقى الإماراتية التقليدية. وسيدخل سحب عجلة الحظ من مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري السرور إلى قلوب المشاركين، لاسيما الفائزين بالجوائز قبل أن تعود فعالية «ذا شو باي مو التركي» في ختام الأمسية. وتفتح فعالية «كانتين الشاطئ» حتى 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

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