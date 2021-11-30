محمد بن راشد ومحمد بن زايد: شهداء الوطن سطّروا بحروف من نور خلودهم.. وتضحياتهم محفورة في ذاكرة الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تاريخ الإمارات يشهد أن شهداء الوطن سطّروا بحروف من نور خلودهم وتضحياتهم من أجل وطنهم، وستظل محفورة في ذاكرة الإمارات، وأسماؤهم خالدة في تاريخ الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «في يوم الشهيد.. نشهد بأن أبطالنا بذلوا أرواحهم فداءً لوطنهم.. يشهد شعب الإمارات بأنهم أهل المجد والشرف.. يشهد تاريخ الإمارات بأنهم سطّروا بحروف من نور خلودهم وتضحياتهم من أجل وطنهم.. رحم الله شهداءنا.. رحم الله أبطالنا.. لن ننساهم.. لن تنساهم الأجيال القادمة».

فيما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر تغريدة على «تويتر»: «ستظل تضحيات شهدائنا محفورة في ذاكرة الإمارات، وأسماؤهم خالدة في تاريخ الوطن، رمزاً للوطنية ومصدر إلهام في التضحية والفداء.. وفي يوم الشهيد نتذكر شهداءنا بكل إجلال واعتزاز، وندعو لهم بالرحمة، ونوجّه تحية عرفان وتقدير إلى أمهاتهم وآبائهم وأسرهم».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن يوم الشهيد يجسد ذكرى وطنية غالية، نستحضر فيها معاني التضحية والبطولة من أجل رفعة الوطن.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «بكل فخر نحيي يوم الشهيد الذي يجسد ذكرى وطنية غالية، نستحضر فيها معاني التضحية والبطولة من أجل رفعة الوطن.. هذه المناسبة الغالية ترسخ في نفوس الأجيال الجديدة قيم حب تراب الإمارات، والعطاء، والإخلاص في العمل، لتبقى راية الإمارات خفاقة شامخة».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات أرضنا التي نفتديها بالأرواح، ونبذل لرفعتها أغلى ما نملك، وفي يوم الشهيد يقف الوطن إجلالاً لتضحيات أبناء الإمارات.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «في يوم الشهيد يقف الوطن إجلالاً لتضحيات أبناء الإمارات، الذين جادوا بأنفسهم لينعم الوطن بأمنه واستقراره، ويقف احتراماً لأمهات الشهداء وذويهم لصبرهم وحبهم لوطنهم، ويقف تقديراً لجنوده البواسل وبطولاتهم التي تتجدد في كل ميدان، الإمارات أرضنا التي نفتديها بالأرواح ونبذل لرفعتها أغلى ما نملك».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، عبر تغريدة على «تويتر»: «قصص البطولة والفداء والتضحية التي سطّرها شهداء الوطن الأبرار بدمائهم الزكية، ستبقى دائماً ماثلة أمام الأجيال، تلهمهم المعاني الحقيقية لقيم الانتماء للوطن، والولاء لرايته، والفداء من أجل عزته وكرامته».

من جانبه، قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، عبر تغريدة على «تويتر»: «أبناء الإمارات تربوا على قيم الولاء والانتماء لوطنهم، والتضحية والفداء في سبيل رفعته.. وإحياء يوم الشهيد، في هذا الوقت من كل عام، يأتي تعبيراً عن حفاوة وإعزاز أهل الإمارات لما سطّره شهداؤنا الأبرار من بطولات».

نائب رئيس الدولة:

• «أسماء شهدائنا خالدة في تاريخ الوطن رمزاً للوطنية ومصدر إلهام في التضحية والفداء».

ولي عهد أبوظبي:

• «في يوم الشهيد نتذكر شهداءنا بكل إجلال، وتحية عرفان إلى أمهاتهم وآبائهم وأسرهم».

حمدان بن محمد:

• «يوم الشهيد ذكرى وطنية غالية، نستحضر فيها معاني التضحية والبطولة من أجل رفعة الوطن».

مكتوم بن محمد:

• «الإمارات أرضنا التي نفتديها بالأرواح، ونبذل لرفعتها أغلى ما نملك».

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