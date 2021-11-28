مهرجان أبوظبي يقدّم العرض الأوبرالي العالمي الأول «التقاء نهرين» في بلجيكا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ضمن فعاليات الدورة الـ19 من مهرجان أبوظبي 2022، تحت شعار «فكر الإمارات: ريادة إبداع - حرفية إنجاز - بناء حضارة»، قدم مهرجان أبوظبي 2022، أول من أمس، العرض الأوبرالي العالمي الأول «التقاء نهرين»، للمؤلفين الموسيقيين العالميين قتيبة النعيمي، وجوديث أدلر دي أوليفيرا.

ويأتي عرض «التقاء النهرين»، ضمن الإنتاجات المشتركة للمهرجان، بالتعاون مع مهرجان الموسيقى المقدسة، وبدعم من مهرجان هينو الموسيقي، خلال المهرجان الدولي للموسيقى الروحية بقاعة «أرسونيك» في مدينة مونس البلجيكية، كما سيقدم المهرجان العرض الثاني في السادس من مايو 2022، خلال الموسم الافتتاحي لقاعة نامور للحفلات (NAMUR CONCERT HALL) في مدينة نامور البلجيكية.

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