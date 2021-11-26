غداً.. اختتام مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم.

المصدر: دبي- وام

تختتم غداً فعاليات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن في نسختها الخامسة، حيث يقام الحفل الختامي وتكريم الفائزات بالمراكز العشر الأولى وجميع المشاركات في المسابقة واللواتي يمثلن 50 دولة وجالية إسلامية في العالم تنافسن على مدى ستة أيام وتقدمن للتلاوة أمام لجنة تحكيم دولية.

ضمت لجنة التحكيم كبار أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء من ذوي الخبرة الكبيرة في مجال تحكيم المسابقات القرآنية وهم فضيلة الشيخ الدكتور علي محمد بن عطيف من المملكة العربية السعودية رئيساً للجنة، وفضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي من دولة الإمارات نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله محمد الأنصاري من الإمارات، وفضيلة الشيخ محمود زكي محمود من مصر، وفضيلة الشيخ سيد عقيل حسين من إندونيسيا، وفضيلة الشيخ أحمد عبدالقيوم بن عبد رب النبي من باكستان.

ومن المقرر أن يتضمن حفل الختام فقرات متنوعة منها تلاوات مختارة لعدد من المشاركات وعرض فيلم تسجيلي عن دورات مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم السابقة إلى كلمة للمستشار ابراهيم محمد بوملحه رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

يذكر أن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير لجميع المشاركات في المسابقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news