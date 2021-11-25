فرص عمل لأصحاب الهمم عبر منصة «وظائف دبي»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

خصّصت منصة «وظائف دبي»، قسماً أو قطاعاً توظيفياً يُعنى بتوفير فرص عمل مخصصة لأصحاب الهمم من الكوادر المواطنة، في مختلف المجالات المهنية والوظيفية، بالشراكة مع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، داعية الراغبين في التقدّم لهذه الفرص إلى سرعة التسجيل لدى المنصة.

وتعد منصة «وظائف دبي» إحدى الوسائل المبتكرة التي تطورها مؤسسة حكومة دبي الذكية (الذراع التقنية لمبادرة «دبي الرقمية»، للربط بين الباحثين عن عمل من كل الفئات ومن أي مكان، وبين الجهات الحكومية في دبي.

وصُممت هذه البوابة المركزية لتوفير آلية ذكية للتعامل مع طلبات التوظيف، مجاناً، من خلال مساعدة ودعم الباحثين عن فرص عمل على الوصول إلى الوظيفة التي يحلمون بها، لاسيما وأنها تضم عدداً هائلاً من الوظائف التي توفر رواتب مجزية وحوافز ومكافآت وأمن وظيفي وبيئة عمل عالية المستوى، وتتيح للباحث عن عمل الفرصة للابتكار والإبداع في مجاله.

وشملت أبرز الفرص الوظيفية المخصصة لأصحاب الهمم على المنصة، ثلاثة شواغر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تحت الفئة الإدارية، أولها «تنفيذي خدمات تشجيع الاستثمار، والثانية، منفذ أحكام، بينما الثالثة، ضابط أول اتصال مؤسسي»، فيما وفّرت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عدداً من الشواغر لهذه الفئة، بينها وظيفة في الفئة الإحصائية تحت مسمى «مدخل بيانات»، وشواغر أخرى في فئة التسويق والترويج والفعاليات، تحت مسمى «مدير حملات تسويق، تنفيذي تسويق حديث التخرج (للمواطنين فقط)، مساعد مدير تسويق المهرجانات (مواطن إماراتي)».

كما وفّر مركز الإمارات العالمي للاعتماد، عدداً من الشواغر لأصحاب الهمم، بينها وظيفة ضمن فئة التخطيط الاستراتيجي، تحت مسمى «أخصائي رئيسي تطوير وتميز مؤسسي»، وأخرى ضمن الفئة المالية، تحت مسمى «محلل رئيسي مالي»، بالإضافة إلى شاغر في فئة الدعم الفني، تحت مسمى «ضابط أول دعم فني»، وآخر ضمن فئة المختبرات الطبية، تحت مسمى «أخصائي أول اعتماد مختبرات رعاية طبية».

وبدورها، خصصت هيئة تنمية المجتمع بدبي، عدداً من الوظائف لأصحاب الهمم فقط، بينها وظيفة ضمن فئة التسويق الترويج والفعاليات، تحت مسمى «تنفيذي تسويق»، وأخرى في فئة المالية، تحت مسمى «محاسب أول - حسابات».

ووفقاً للمنصة التوظيفية، لا يمكن للباحثين عن عمل التقديم على أكثر من وظيفة في وقت واحد، ومن ثم يجب عليهم استخدم «سلة الوظائف» لحفظ الوظائف المتعددة، ثم التقدّم لكل وظيفة على حدة، موضحة أنه في حال تقدّم الباحث عن عمل للحصول على وظيفة محددة، ستتم مراجعة طلبه والاتصال به لمعرفة المزيد عنه حال ملاءمته للوظيفة، كما سيتم التواصل معه أيضاً في حالة عدم استكمال ملفه الشخصي، أو إذا ما توافرت أي وظيفة أخرى مناسبة له.

وأفادت المنصة بأن الباحث عن عمل لا يحتاج إلى المتابعة المستمرة لطلباته الوظيفية أو المتعلقة باستيفاء أوراقه وملفه الشخصي على المنصة، كونها تقوم بالتواصل معه مباشرة في حال وصولها للوظيفة المناسبة له، داعية المسجلين لديها إلى التحقق من تقديم طلباتهم بنجاح إلى قاعدة البيانات الخاصة بها، من خلال النقر على «وظائفي» الموجودة بالقائمة، ومن ثم التوجه لصفحة «طلبات التوظيف»، وعرض كل الوظائف التي تقدمت لها.

6 خطوات للتقدم إلى الوظائف

حددت منصة «وظائف دبي» ست خطوات يجب على الباحثين عن عمل الالتزام بها للبحث عن الشواغر والتقدم بطلبات التوظيف عبر المنصة، أولها ضرورة استيفاء الملف الشخصي للباحث عن عمل لمساعدة المنصة في معرفة مدى توافق مهاراته مع الفرص المتاحة، والثانية تجهيز أو توافر نسخة إلكترونية جاهزة ومحدثة من السيرة الذاتية، ثم الذهاب إلى فئة «البحث عن الوظيفة» على المنصة الذكية عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الهاتفي، والبحث عن الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المتاحة، وذلك إما عبر تحديد اسم أو نوع جهة العمل أو مسمى الوظيفة، مع إمكانية البحث بشكل خاص عن طريق خاصية «البحث المتقدم».

وتضمنت الخطوة الرابعة البدء بتقديم الملف الشخصي للباحث عن عمل، ثم ملء استمارة البيانات والإجابة عن الأسئلة الواردة بها، وأخيراً، النقر على «التقدم بطلب الوظيفة».

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