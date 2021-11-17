13700 طلب قدمها باحثون عن عمل عبر منصة وظائف دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت منصة حكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف، التي أشرفت عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، العديد من اللقاءات، وتوقيع اتفاقات، وفعاليات متنوعة، وتوقيع عقود عمل لمواطنين إماراتيين، مع عدد من دوائر حكومة دبي، وتم خلال اليومين الأول والثاني للمعرض تقديم نحو 13700 طلب لشغل وظائف في مختلف التخصصات.

والتقى قائد عام شرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، مع مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، خلال زيارة منصة حكومة دبي بمعرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي اختتم أعماله أمس، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأطلع الفلاسي زوار منصة دبي على خطط الدائرة لتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل، بالإضافة لآلية عمل مركز تقييم وتطوير الكفاءات السلوكية، الذي أقامته الدائرة في المعرض.

وشهدت البوابة الرئيسة للتوظيف في حكومة دبي، إقبالاً غير مسبوق وتفاعلاً نشطاً بين أبناء الإمارات والجهات الحكومية المشاركة، حيث تم خلال اليومين الأول والثاني للمعرض تقديم نحو 13700 طلب لشغل وظائف في مختلف التخصصات.

ومثَّل المعرض فرصة مهمة للجهات الحكومية المشاركة لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واللقاء بها، وإجراء المقابلات المباشرة مع المتقدمين للوظائف.

وشاركت 22 جهة حكومية، في منصة حكومة دبي، في الدورة الـ20 لمعرض رؤية الإمارات للوظائف، والتي تختتم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وتواصلت على مدى ثلاثة أيام من 15 حتى 17 من نوفمبر الجاري.

استقطاب الكفاءات المواطنة

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في معرض الإمارات للوظائف 2021 حرصاً على التواجد في المعرض سنوياً، باعتباره فرصة سانحة لعرض الشواغر الوظيفية في المؤسسة.

وقال رئيس قسم الموارد البشرية، فاروق المعيني، إن المعرض يعتبر منصة مباشرة لاستقطاب الكفاءات المواطنة التي يمكنها أن تلبي احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات المشاركة نظراً للإقبال النوعي على المعرض.

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