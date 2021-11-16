الإعلان عن مشروع عقاري جديد بدبي والأسعار تصل لـ 200 مليون درهم للوحدة

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أوكلت شركة عقارية متخصصة في العقارات الفاخرة تصميم مشروع سكني فاخر إلى إحدى الشركات العالمية لتصميم أحدث مشروع سكني فاخر لها في دبي.

وأشار بيان صحافي، حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن المبنى الواقع في بالم ويست بيتش في جزيرة النخلة، مكون من عشر طوابق ويحتوي كل طابق على كل وحدة واحدة وكلا منها يحوي مسبح خاص وشرفة حديقة ملتفة.

وتفصيلاً عيّنت "الباجو"، وهي مجموعة شركات مقرها دبي ومتخصصة في قطاع العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط وأوروبا، شركة فوستر آند بارتنرز البريطانية الحائزة على عدة جوائز، لتصميم أحدث مشروع سكني فاخر لها في دبي.

يقع المشروع المسمّى "بالم فلاور" في بالم ويست بيتش ويتكون من 10 وحدات تم تطويرها من قبل إحدى شركات المجموعة "شركة الباجو العقارية"، ويضم مرافق سكنية رائعة وحصرية في كل طابق. تتراوح مساحة كل وحدة من 9000 إلى 18300 قدم مربع وتتميز بمساحة معيشة واسعة مزدوجة الارتفاع.

تحتوي كل وحدة على مسبح خاص بها وشرفة حديقة ملتفة، مع نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف. تتمتع كل وحدة بإطلالات آسرة على جزيرة النخلة والخليج العربي، مما يوفر انتقالًا سلسًا من الأماكن الداخلية إلى المساحات الخارجية.

وتشمل الممرات المزدوجة الارتفاع في مشروع "بالم فلاور" على مسابح عاكسة تؤدي إلى موقف سيارات خاص تحت الأرض. وتتضمن المداخل مصاعد خاصة تفتح على الوحدات السكنية، مما يخلق تجربة لا مثيل لها لتسهيل عملية الدخول.

تتراوح أسعار كل وحدة في هذا المشروع الفريد من نوعه بين 60 مليون درهم إلى 200 مليون درهم، حيث إن الموقع الاستراتيجي للمشروع مصمم لتلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد الذين سيقيمون في هذه العقارات.

وقد استلهمت فوستر اند بارتنرز التي قامت بتصميم مشاريع معروفة مثل الغيركين في لندن، ومسرح برج آبل في لوس أنجلوس، ومطار هونج كونج الدولي، وألف - جناح التنقل في إكسبو 2020 دبي - التصميم من زهرة النخيل الشهيرة ووضعت لمسة معمارية حديثة على هذا المشروع المطل على البحر.

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