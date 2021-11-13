شرطة دبي تطلق النسخة المحدثة من خدمة "لبّيه" لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

اطلقت شرطة دبي اليوم النسخة المحدثة من جهاز خدمة "لبّيه" لأصحاب الهمم في الإدارة العامة للدعم اللوجستي.

وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز ولريادة في شرطة دبي.. إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتنفيذاً للمبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "مجتمعي..مكانٌ للجميع" الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم.

وأكد اللواء العبيدلي حرص القيادة العامة لشرطة دبي بهذه الفئة من مختلف الجوانب الحياتية والمجتمعية التي تضمن حقوقهم الإنسانية باعتبارها مسؤولية مشتركة من جميع الأفراد والمؤسسات في تعزيز خدمات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن شرطة دبي تحرص أيضاً على الارتقاء بالخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة دبي والعمل على تذليل المصاعب كافة وتسهيل الإجراءات لجميع شرائح المجتمع وبالأخص أصحاب الهمم لكي تحظى تلك الفئة بخدمات لائقة تمكنها من تحقيق طلباتها بكل سهولة ويسر.

واستمع العبيدلي إلى شرح حول الخدمات التي يقدمها الجهاز من المهندس محمود سعيد من الإدارة العامة للدعم اللوجستي والذي يخدم جميع فئات أصحاب الهمم "البصرية، السمعية، الحركية، الذهنية" حيث يتميز الجهاز بالاتصال المرئي مع خدمة إسعاد المتعاملين في استقبالات مراكز الشرطة دون الحاجة لنزول المتعامل لمركز تقديم الخدمة، ويتواجد حاليا في ثلاثة مراكز شرطة وهي جبل علي، البرشاء والمرقبات.

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