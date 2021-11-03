حاكم عجمان: يوم العلم ابلغ صور تكريم الوطن وتعزيز الانتماء له وتجديد الولاء

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً وهي أبلغ صور تكريم الوطن وتعزيز الانتماء له وتجديد الولاء والعهد لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتبقى راية الوطن نصب أعيننا دائماً لنحافظ على مكتسبات الوطن في جميع الميادين.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة الاحتفال برفع العلم إن «يوم العَلَم» الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة هو يوم للتعبير عن مدى محبة الناس لهذا البلد ولقيادته وعلمه وهو يوم نتذكر فيه ما قدمه لنا الشيخ زايد والآباء المؤسسون فنزداد التمسك بنهجهم وإرثهم الخالد في نفوسنا.

وأضاف سموه أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في عام 2013 بأن يكون يوم الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبة وطنية نؤكد فيها عمق انتمائنا ووفائنا لهذا الوطن وتعضيد التلاحم الوطني وترسيخ صورة الإمارات لتبقى رايتها دوما عالية خفاقة بنجاحاتها الاستثنائية واحلامها وتطلعاتها للخمسين القادمة مستندين على إنجازات خمسة عقود حققت فيها دولتنا منجزات كبيرة غير مسبوقة وفق المعايير الدولية والتنافسية العالمية و مقاييس الأداء و الجودة الحكومية وضعتها في مصاف الدول العصرية علاوة على ما تتمتع به من التسامح والتعايش والتعاون أضحت قبلة وأملا للناس كافة من مشارق الأرض ومغاربها.

واوضح سموه أنه في هذا اليوم وكل يوم يرفرف علم دولتنا عاليا في ربوع بلادنا كافة عنوانا لطموحات الوطن وأبنائه ورمزا للإرادة والعزيمة على إكمال مسيرة الاتحاد ووحدة البيت ووحدة الرؤية والهدف والمستقبل.

مؤكدا أن علم الإمارات هو رمز للمحبة والسلام أينما وجد وجد الخير، والبناء والإعمار ومساعدة الإنسان دون النظر الى جنسه أو دينه ومعتقده.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان في ختام كلمته: سنقف دائما تحت علم دولتنا العزيزة رافعين رؤوسنا نحو العلا متحلين بالإرادة واليقين الخالص بالله بأن وطننا محمي بشعبه غني بسواعد بنيه معتز بمبادئه على خطى الآباء المؤسسين يستلهم منهم روح التحدي والعزيمة لمواصلة مسيرته المباركة من إنجاز إلى إعجاز بقيادتنا الرشيدة.

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