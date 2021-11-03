أحمد بن سعيد يرفع علم الامارات امام المبنى 3 في مطار دبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي برفع علم الإمارات احتفالاً بمناسبة يوم العلم، أمام ساحة المبنى 3 في مطار دبي الدولي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر.

حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين وكبار ممثلي الجهات المعنية في مطار دبي الدولي، بما في ذلك هيئة الطيران المدني وشرطة دبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وغيرها.

ويأتي رفع علم الدولة استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، احتفاء بيوم العلم الذي يصادف الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، رئاسة الدولة.

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