"دبي ميراكل غاردن" ترحب بزوارها مع بدء موسمها العاشر

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تبدأ "دبي ميراكل غاردن" أكبر حديقة للزهور الطبيعية على مستوى العالم، الترحيب بزوارها اعتباراً من غد (الاثنين) مع بدء موسمها العاشر والذي سيحظى بإضافات جديدة من مجسمات الزهور التي تضم الحديقة منها أكثر من 150 مليون زهرة ونبتة طبيعية تنتمي لأكثر من 120 نوعاً مختلفاً بعضها لا يزرع في منطقة الخليج العربي، وتحاكي مجسماتها المصنوعة من الزهور والنباتات عدداً من أشهر المعالم والشخصيات العالمية المُحببة ما يجعل زيارتها سبباً في إدخال مزيد من البهجة والسعادة على النفوس.

وقال عبد الناصر رحال، الشريك المؤسس ومصمم حديقة دبي ميراكل غاردن ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيتي لاند المطوّر للمشروع: "يسعدنا أن نستقبل الزوار مع بدء الموسم العاشر للحديقة ليستمتعوا بمشاهدة الإضافات الجديدة، ونشعر بتفاؤل كبير لتزامن بدء الموسم مع عودة الحياة إلى طبيعتها في دبي، وقد حرصنا على طرح مجموعة مبتكرة من شخصيات "السنافر" وهي من أكثر الشخصيات المحببة للأطفال، لندخل البهجة على الجميع ضمن أجواء طبيعية، وآمنة".

وتقدم الحديقة هذا الموسم مجسمات الزهور لعدد من شخصيات السنافر الفكاهية، تلك المخلوقات الزرقاء الصغيرة خفيفة الظل، حيث ستضم "قرية السنافر" العشرات من منازلها المصممة على شكل "عيش الغراب"، ويمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة مكوناتها، إضافة إلى هياكل خضراء عملاقة للسنافر معززة بالزهور، مع "ساحة مركزية" تتيح للزوار مشاهدة شخصيات السنافر عن قرب في أجواء تُدخل البهجة على القلوب وسط النباتات والزهور.

ومن الإضافات الجديدة هذا الموسم، ساعة ثلاثية الأبعاد تُعرض لأول مرة، إضافة إلى مجسمات "الصخرة العائمة"، والنافورة، والطاووس المصنوع من الزهور، ومعرضين مستوحيين من شخصيات قصة علاء الدين والمصباح السحري، بمجسم ارتفاعه نحو 15 مترا لشخصية "الجني" و"السجادة السحرية الطائرة"، وتضاف إلى معالم الحديقة المتميزة مثل: مجسمات طائرة الإمارات A380، وراقصات الباليه، والمدرج، ومسرح العروض الحية، وقلعة الأزهار المتلألئة وغيرها.

ويُقام الموسم الجديد لـ دبي ميراكل غاردن تزامناً مع "معرض إكسبو 2020 دبي، بما يستقطبه من عارضين وزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث يُنتظر أن تكون الحديقة بين أهم المعالم التي سيحرص ضيوف دبي على زيارتها، كونها من أبرز معالم الجذب السياحي في الإمارة، بما تشمله من معروضات فريدة تتوزع على مساحة تناهز 72 ألف متر مربع في قلب دبي.

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