المصدر: الامارات اليوم

هوية

نوّه مراجعون بسرعة إجراءات تجديد الهوية والإقامة لذويهم عبر القنوات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الخدمة أو مكاتب الطباعة، فضلاً عن توفير الرسوم التي تتقاضها هذه المكاتب.

مخالفة

اشتكى سائقون من ظاهرة عدم التزام المركبات الخفيفة بخط السير الإلزامي، خصوصاً أمام المداخل والمخارج على الطرق السريعة في أوقات الذروة، ما يسبّب حوادث مرورية تنعكس على حركة السير، مطالبين بتغليظ المخالفات، وتزويد هذه المخارج بكاميرات مراقبة.

عمولة

استغرب قراء يسكنون بالإيجار إصرار بعض الوسطاء العقاريين على رفض إعطائهم إيصالات تفيد بتسلمهم العمولة المفروضة عند استئجار وحدات سكنية، التي تصل إلى مبالغ كبيرة وفقاً لقيمة الإيجار والمبلغ المطلوب من الوسطاء.

بطء

جدّد سائقون شكواهم من تعمد بعض قائدي المركبات السير بسرعات تقل عن 60 كلم/‏‏ساعة، في شوارع رئيسة لا تقل فيها السرعة عن 80، وقالوا إن ذلك يعرضهم لخطر وقوع حوادث، إذ يُفاجأون بوجود مركبات تسير ببطء شديد أمامهم على الخطوط السريعة.

أدوية

استغربت متعاملة مع أحد المستشفيات الخاصة إصرار المسؤولة عن قسم الطوارئ على إجراء العديد من الفحوص، وشراء أدوية ليست في حاجة إليها، رغم تأكيد المتعاملة لها أنها تمتلك الأدوية نفسها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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