شاهقة مائية في الساحل الشرقي مقابل الفجيرة.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر المرصد الوطني للأرصاد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة المائية، التي شوهدت صباح اليوم، في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة.

الوطني للأرصاد: شاهقه مائية في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة صباح اليوم #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/W8YoI2wGCO — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 27, 2021

وشهدت مناطق عدة، منها القرية وصفد، في الفجيرة هطول أمطار متوسطة وغزيرة.

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