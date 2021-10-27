شاهقة مائية في الساحل الشرقي مقابل الفجيرة.. فيديو
نشر المرصد الوطني للأرصاد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة المائية، التي شوهدت صباح اليوم، في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة.
الوطني للأرصاد: شاهقه مائية في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة صباح اليوم #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/W8YoI2wGCO— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 27, 2021
وشهدت مناطق عدة، منها القرية وصفد، في الفجيرة هطول أمطار متوسطة وغزيرة.
منطقة القرية #الفجيره #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس #جمعة_القايدي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/1u4ucBq3G9— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) October 27, 2021
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