شاهقة مائية في الساحل الشرقي مقابل الفجيرة.. فيديو

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر المرصد الوطني للأرصاد، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، مقطع فيديو لظاهرة الشاهقة المائية، التي شوهدت صباح اليوم، في الساحل الشرقي مقابل إمارة الفجيرة.

وشهدت مناطق عدة، منها القرية وصفد، في الفجيرة هطول أمطار متوسطة وغزيرة.

طباعة
أعلى