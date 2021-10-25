المصدر: الامارات اليوم

خصم

أفاد متعامل مع شركة «دو»، بخصم نحو 5000 درهم من بطاقته الائتمانية الخاصة به منذ ما يزيد على 40 يوماً، من دون إعادة المبلغ إليه مرة أخرى، رغم اعتراف المسؤولين في خدمة العملاء بوقوع خطأ تسبب فيه «نظام الشركة الإلكتروني».

دراجة

دعا قارئ إلى منع مستخدمي الدراجات الهوائية من السير في الشوارع الرئيسة المكتظة بالمركبات، وقال إنه فوجئ وهو يحاول الدوران من أحد الشوارع في الشارقة ليلاً، بوجود شخص يقود دراجة هوائية وسط الشارع، ما دعاه إلى استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، ليتفادى الاصطدام به، لكن ذلك أدى إلى صدم مركبته من قبل المركبة التي كانت تسير خلفه.

مقاهٍ

طالب قراء بتشديد الرقابة على التباعد الجسدي في المقاهي، بعدما لاحظوا أن المسافة بين الطاولات في بعض مقاهي عجمان لا تزيد على متر، مشيرين إلى أن التباعد من هذا النوع ضروري في كل الأوقات لتحاشي انتقال الفيروسات.

مواقع

لاحظ متعاملون مع مواقع تسويق إلكترونية عدم وضع تواريخ عرض البضائع وتواريخ إنتاجها، خصوصاً أدوات التجميل والعطور، مشيرين إلى أن العروض الخاصة بهذه المنتجات تكون خادعة أحياناً، لأن تاريخ إنتاجها قديم، ما يجعلها أقل جودة من الجديدة.

بلاستيك

طالب مستهلكون الجهات المعنية بمنع المطاعم من استخدام المواد البلاستيكية في تقديم وحفظ الأطعمة والمشروبات الساخنة، لما لها من تأثير سلبي في الصحة، وفقاً للعديد من الدراسات العالمية الحديثة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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