المصدر: الامارات اليوم

صيانة

تساءل سكان في الشارقة عن المدة التي ستستغرقها أعمال الصيانة في قناة القصباء ومحيطها، مشيرين إلى أن المنطقة باتت مقصداً سياحياً مهماً لسكان الإمارة، ودعوا إلى الانتهاء سريعاً من تلك الأعمال، ليتسنى لهم الاستمتاع بأجوائها خصوصاً مع اقتراب موسم الشتاء.

ملف

استغرب متعاملون مع مستشفيات في الدولة، الإصرار على تحصيل رسوم تسجيل إضافية للمرضى الذين يزورون المستشفيات للمرة الأولى، بدعوى فتح ملفات جديدة لهم، على الرغم من أن هذه العملية تتم عبر الكمبيوتر ولا تحتاج إلى تكاليف.

شكوى

تتجاهل شركات عقارية شكاوى مستأجرين، للاحتجاج على قيام بعض الجيران في البناية بوضع خزانات الأحذية خارج الشقق، ما يتسبب في انبعاث روائح كريهة ويؤثر في المظهر الحضاري للممر المؤدي للشقق.

عمال

لاحظ قراء وجود آسيويين يجوبون الشوارع بين المركبات على دراجاتهم الهوائية، ينقلون الصفائح الورقية (الكراتين) الفارغة، التي يجمعونها من المحال التجارية بغرض بيعها، بطريقة تعرضهم وتعرض مستخدمي الطريق للخطر.

نوافذ

اشتكى مستأجرو شقق سكنية إهمال بعض مالكي البنايات غسل النوافذ من الخارج، وعدم تنظيفها من الأتربة التي تعيق الرؤية وهي مغلقة، وطالبوا الملاك بوضع جدول زمني ثابت لتنظيف النوافذ من الخارج.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراءغير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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