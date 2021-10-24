«موارد الشارقة» تطرح 160 وظيفة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، خلال مشاركتها في معرض التوظيف (23) في مركز «إكسبو الشارقة»، مقابلات فورية على أرض المعرض لـ160 شاغراً وظيفياً في شركات وجهات القطاع الخاص وشبه الحكومي، للباحثين عن عمل من المواطنين، بهدف توفير فرص وظيفية لهم في الوظائف الشاغرة بهذه القطاعات.

وشارك في المقابلات الفورية: «طيران الإمارات»، جمعية الشارقة التعاونية، شركة «تنمية»، وبعض شركات النفط مثل شركة نفط الهلال، وتم استقبال الباحثين عن عمل موزعين على مدار أيام ومواعيد المعرض.

واستهدفت المقابلات مختلف المؤهلات العلمية وهي: شهادة الثانوية العامة، الدبلوم، الدبلوم العالي، والبكالوريوس من مختلف التخصصات، وتمثلت الشواغر الوظيفية بهذه الجهات في: خدمة العملاء، خدمات المطار، الخدمات الأرضية في المطارات، مضيفين، شواغر فنية ومهندس طيران، ومساعد مهندس.

وقام ممثلو الجهات المشاركة بإجراء المقابلات الوظيفية، وعرض الشواغر الوظيفية المتاحة، وتوضيح مميزاتها والتفاصيل الخاصة بكل وظيفة، والبرامج التدريبية التي سيخضع لها مجتازو المقابلات، والإجابة عن جميع استفسارات الباحثين عن عمل حول الوظائف.

ولاقت المقابلات الفورية إقبالاً كبيراً من الباحثين عن عمل من مختلف المؤهلات العلمية والتخصصات، الذين أبدوا حرصهم على حضور مثل هذه المعارض التوظيفية، التي تتيح لهم فرص التوظيف في الشواغر المتاحة في سوق العمل، والتعرف إلى أهم العروض المقدمة للباحث عن وظيفة.

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