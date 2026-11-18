طور باحثون في جامعة ميزوري الأميركية إطاراً لتقييم مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تحديد الموضوعات ذات المغزى في المحادثات البشرية.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية «المجلة الدولية للأساليب النوعية» (International Journal of Qualitative Methods)، أن الذكاء الاصطناعي يستطيع التعرف على معظم الموضوعات العامة التي يناقشها الأشخاص، لكنه قد يغفل فروقاً مهمة تتعلق بالمعنى والسياق.

حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي اكتشاف الأنماط المتكررة ويلتقط معظم المحادثة لكنه يغفل التفاصيل الدقيقة في المحادثات البشرية، ولا يزال يواجه صعوبة في فهم المعاني الحقيقية الكامنة وراءها.

وحلّل الباحثون 32 مقابلة أُجريت مع أعضاء هيئة تدريس وممارسين وطلاب في مجال التمريض، تناولت تجاربهم مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

واستخدم الفريق نظاماً لتحليل النصوص يُعرف باسم «بيرتوبك» (BERTopic)، بهدف تحديد الموضوعات المتكررة في المقابلات، ثم قارن النتائج بالموضوعات التي سبق أن حددها باحثون بشريون.

ووفقاً لبيان صادر عن جامعة ميزوري، جاءت النتائج مشجعة، إذ تمكن نظام الذكاء الاصطناعي من تحديد موضوع واحد على الأقل يتشابه بدرجة كافية مع 11 موضوعاً من أصل 12 موضوعاً حددها الباحثون البشر.

ورغم أن هذه النتيجة تبدو إيجابية، فإنها لا تعني بالضرورة أن النظام فهم تلك الموضوعات بالمستوى نفسه الذي يفهمها به البشر.

ففي بعض الحالات، جمع النموذج عدة أفكار مختلفة ضمن فئة عامة واحدة، ما قد يؤدي إلى فقدان فروق مهمة بينها.

وفي حالات أخرى، قسّم موضوعاً واحداً إلى عدة موضوعات فرعية أصغر، الأمر الذي جعل تفسير الرسالة الأساسية أكثر صعوبة.

كما وجد الباحثون أدلة محدودة على قدرة النموذج على اكتشاف رؤى جديدة ذات مغزى بصورة منتظمة، تتجاوز ما سبق أن توصل إليه المحللون البشريون.

ولتقييم أوجه القصور هذه، طوّر الفريق البحثي إطاراً جديداً يحمل اسم «تدقيق تقييم التوافق والفائدة» (Alignment and Usefulness Rating Audit)، ويُعرف اختصاراً باسم AURA.

ويتكون هذا الإطار من ست مراحل، ويهدف إلى مساعدة الباحثين على تحديد ما إذا كانت الموضوعات التي يستخرجها الذكاء الاصطناعي ملائمة وذات فائدة فعلية.

ولتقييم أوجه القصور هذه، طوّر الفريق البحثي إطار «تدقيق تقييم التوافق والفائدة» (AURA)، المكوّن من ست مراحل، والذي يساعد الباحثين على تقييم مدى ملاءمة الموضوعات التي يولدها الذكاء الاصطناعي وفائدتها.

وقد تكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والعلوم الاجتماعية، حيث يتطلب فهم تجارب الأفراد في كثير من الأحيان تفسير السياق المحيط بكلامهم، وليس مجرد التعرف على الموضوعات الأكثر تكراراً في أحاديثهم.

ومع ذلك، اعتمدت الدراسة على مجموعة محدودة نسبياً من المقابلات، ركزت على مجال التمريض والذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما استخدم الباحثون نظام «بيرتوبك»، وهو أداة متخصصة في نمذجة الموضوعات وتحليل النصوص، بدلاً من اختبار روبوتات المحادثة مباشرة، مثل «شات جي بي تي» (ChatGPT) أو «جيميني» (Gemini).

ولذلك، ستكون هناك حاجة إلى إجراء اختبارات إضافية لتحديد مدى إمكانية تعميم النتائج على أنظمة ذكاء اصطناعي أخرى وبيئات بحثية مختلفة.

ورغم التطور الكبير الذي وصلت إليه تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها لا تزال متأخرة عن البشر في القدرة على فهم السياق والمعاني الدقيقة التي تحملها المحادثات الإنسانية.