أين تذهب.. «ريكسوس باب البحر» يطلق عرض الإقامة للعائلات

المصدر: الإمارات اليوم

كشف فندق ريكسوس باب البحر، في رأس الخيمة، عن عرض الإقامة الصيفي الرائع للأزواج والعائلات الذي يتيح الاسترخاء وسط أجواءٍ هادئة بعيداً عن صخب المدينة، مع حسومات تصل إلى 20% على أفضل الأسعار المتاحة.

ويُعد فندق ريكسوس باب البحر وجهة الإقامة الوحيدة شاملة الخدمات في رأس الخيمة، ويتفرّد بتصميمه الهرمي المبتكر ومساحات الإقامة الفسيحة مع الإطلالات الخلابة على الخليج العربي والمناظر الطبيعية وأحواض السباحة والحدائق. ويُقدّم الفندق تجارب تلائم مختلف الأعمار، إذ يمكن للكبار الاسترخاء والاستمتاع بأجواء حافلة بالتجارب المميزة في أفيتان سبا، أكبر منتجع صحي في رأس الخيمة، كما يضمن حصول الأحبة الصغار على أوقات مُفعمة بالمرح والتسلية في نادي ريكسي كيدز للأطفال، و«تينز كلوب» لعشاق الألعاب اليافعين، اللذين يقدمان تجارب جديدة استثنائية مع مجموعة من الأنشطة وساحات الألعاب والورش الترفيهية. وإلى جانب ذلك، يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية الداخلية والخارجية.

وبعد يوم حافل بالتجارب المسلية، يقدّم ريكسوس باب البحر لضيوفه مجموعةً واسعة من أطايب المأكولات التركية والآسيوية ومختلف المطابخ العالمية، وذلك بجانب حوض السباحة أو على الشاطئ أو في أي من مطاعم الفندق، مع أكثر من 100 نوع من المشروبات غير المحدودة. ولا تتوقّف التجارب المذهلة عند هذا الحد، إذ يحلو ختام الأمسية مع مجموعة فريدة من أرقى العروض الموسيقية والمسرحية العالمية، التي تقدمها مواهب فنية من مسارح ويست إند الشهيرة في لندن، التي تناسب مختلف الأعمار.

ويتيح الفندق لزواره الاستمتاع بشاطئ رملي مُمتد على طول 450 متراً، فضلاً عن مرافقه التي تشمل 14 مطعماً، وثمانية أحواض سباحة.

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