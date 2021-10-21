المصدر: الامارات اليوم

حفلات

طالب أولياء أمور بتنظيم حفلات التخرج لطلبة الصف الـ12، في ضوء مبالغة بعض المدارس في تكاليف إقامتها، ما يلقي بأعباء مالية إضافية على أولياء الأمور، تصل إلى آلاف الدراهم سنوياً.

ألعاب

دعا قراء الجهات الرقابية المعنية إلى مراقبة مراكز ألعاب الإنترنت المنتشرة في الدولة، وألمح أولياء أمور إلى مخالفات وسلوكيات مضرة تربوياً يمارسها بعض المراهقين.

عقوبة

اقترح مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد تشديد العقوبة على الذين يتجاوزون من كتف الطريق المخصص لسيارات الطوارئ، وذلك للحد من هذه المخالفة التي تكثر خلال أوقات الازدحام.

تساؤل

جدّد قارئ، يتلقى رسائل نصية بشكل متكرر من إحدى شركات الاتصالات في الدولة مضمونها: «مبروك لقد كسبت نقاطاً جديدة»، تساؤله عن الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها من هذه النقاط.

رسوم

اشتكى ذوو طلبة بمدارس خاصة في عجمان مما وصفوه بالرسوم العالية للزيين المدرسي والرياضي، إذ تبلغ 473 درهماً، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لخفض هذه الرسوم.

غطاء

لاحظ قراء يسكنون إمارة عجمان وجود فتحة للتصريف الصحي، بمنطقة «الرميلة 1» من دون غطاء، ما يعرضهم وسياراتهم للخطر، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحل المشكلة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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