القرية العالمية تستضيف «سوينغ لاتينو» و«آينجا» خلال موسمها الـ 26

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية عن أحدث العروض العالمية التي انضمت إلى أجندتها الترفيهية للموسم الـ26. وستتعالى أصوات الطبول والآلات الإيقاعية في أرجاء الوجهة مع عرض «آينجا» المتجول القادم من مدينة بوغوتا الكولومبية، الذي سيقدم أول عروضه في منطقة الشرق الأوسط في القرية العالمية مع أجواء احتفالية لم يسبق لها مثيل.

وفي شهر ديسمبر، ستشتعل أجواء الحماس على المسرح الرئيس في القرية العالمية مع عرض «سوينغ لاتينو» الشهير حول العالم بإبداعه في تقديم أروع العروض الحيوية والمملوءة بالحماس والإيقاعات الرائعة.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «سعداء بانضمام عرضي (آينجا وسوينغ لاتينو) إلى أجندة العروض الترفيهية الغنيّة للموسم الـ26، تتميز كلتا الفرقتين بإبهار جميع من استمتع بحضورهم حول العالم، ونحن نتطلع لتقديمهما في القرية العالمية أمام ضيوفنا. تشتهر العروض اللاتينية حول العالم بتقديمها في مستوى عالي جداً من الطاقة والحماس، وهو ما نتطلع إلى توفيره لضيوفنا، من خلال مجموعة العروض الرائعة التي تضمّها أجندة العروض الترفيهية هذا الموسم. تعتبر عروض الموسيقى والرقص الاستعراضي من أهم الملامح التي تجسّد الثقافات المختلفة».

وستقدم فرقة «آينجا» المتجولة عروضها في القرية العالمية ابتداءً من 29 أكتوبر إلى 25 نوفمبر، مضيفة المزيد من البهجة إلى أجواء الاحتفالات في شوارع الوجهة.

وتفتخر الفرقة الكولمبية الأصل والعالمية الشهرة باسمها (AAINJAA) الذي يترجم القيم التي تعكسها، من خلال أعضائها وعروضها وهي: «الفعل والإخلاص والمثابرة على الوصول والسعي نحو التطور دائماً». وتحتفي عروض الفرقة اللاتينية بروح الحياة، بفضل القدرات الاستعراضية المبهرة التي يقدمها 30 فناناً، سيقدمون أروع اللوحات أمام ضيوف القرية العالمية أثناء تجولهم فيها. وتستخدم الفرقة خلال عروضها مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإيقاعات والآلات الموسيقية، بما في ذلك: (الطبول والدف والكاجاس والساردوس والبريلو). وتتميز الاستعراضات بتصاميمها الإبداعية، حيث يتأرجح الراقصون على الإيقاعات الموسيقية بتزامن مثالي غاية في التميز.

خلال شهر ديسمبر، يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة واحد من أروع وأشهر العروض الكوبية حول العالم، الشهير بتقديمه للوحات (السالسا والبوب الكوبي) المملوءة بالحماس، «سوينغ لاتينو». وتمكنت فرقة «سوينغ لاتينو» من تسجيل اسمها في تاريخ عالم العروض بعد أدائها الذي لا ينسى مع النجمتين جينيفر لوبيز وشاكيرا، خلال استعراض منتصف الوقت الخاص بكأس السوبر الأميركي لعام 2019. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمشاهدة لوحات (سالسا الكالينو)، التي تتحدى الجاذبية في عرض «سوينغ لاتينو» في الفترة ما بين السابع و31 ديسمبر المقبل على المسرح الرئيس للقرية العالمية.

«القرية» ستنظم أجواءً احتفالية لم يسبق لها مثيل.

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