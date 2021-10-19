«عين دبي» تنطلق للمرّة الأولي لتعانق الغيوم وسط احتفالات كبيرة ومجّانية للجميع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت عين دبي، أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم والوجهة العالمية الأولى للاحتفالات والمناسبات من دبي القابضة، عن تفاصيل حفل افتتاحها الرسمي يوم الخميس المقبل والفعّاليات المصاحبة له والتي تمتد على مدار يومي الخميس الموافق لـ 21 أكتوبر والجمعة 22 أكتوبر لتثبت دبي للعالم من جديد أن كل مستحيل ممكن، وأنّ الإمارة على أهبّة الاستعداد لاستقبال سكّانها وزوّارها لأحدث وجهاتها التي تفوق الخيال مع ضمان كافة إجراءات الأمن والسلامة.

وسيشمل حفل الافتتاح لهذه الأعجوبة الهندسية برنامجاً ترفيهياً شيقاً وحافلاً بالأنشطة المجانية في الهواء الطلق في ساحة عين دبي بلازا التّابعة لها وفيما يلي تفاصيل البرنامج الاحتفالي:

الخميس 21 أكتوبر:

• تنطلق فعّاليات الافتتاح الرسمي في الساعة 2:00 ظهراً وحتى 6:00 مساءً مع مجموعة متنوعة من النشاطات العائلية الترفيهية المجانية للجميع بالإضافة إلى توافر 12 منصة للمأكولات والمشروبات والضيافة في قلب الحدث.

• يبدأ حفل منسّق الأغاني العالمي «الدي جي - داني نيفيل» في تمام الساعة 5:30 مساءً ولمدة ساعة كاملة سيتمكن خلالها الزوار من الاستمتاع بالحفل وأنغامه في عين دبي بلازا مع فرصة مشاهدة إطلالة غروب الشمس الرائعة.

• عند الساعة:007 مساءً، يستمر الحفل مع فقرات ترفيهية متنوّعة يتلوها في الساعة 8:00 مساءً عودة موسيقى تنسيق الأغاني «الدي جي» تمهيداً بموعد الافتتاح الكبير.

• وفي تمام الساعة 8:30 مساءً، تبدأ احتفالات الافتتاح الرسمية الكُبرى مع عروض الضوء والدرون المذهلة وتستمر النشاطات الترفيهية حتى موعد الإغلاق الساعة 10:30 ليلاً.

الجمعة، 22 أكتوبر:

• يبدأ اليوم الثاني مع مجموعة متنوعة من الفعاليات المباشرة والمجانية للجميع مع توافر12 منصة للمأكولات والمشروبات والضيافة وتستمر الأنشطة من الساعة:002 ظهراً وحتى 6:30 مساءً.

• ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً، تستضيف عين دبي بلازا ستّة فنانين من شركة فلاش للترفيه ومبادرة «ريجينال سبوتلابت آرتست» من راديو فيرجن دبي حتى وقت الإغلاق في الساعة 10:30 ليلاً

• تستضيف عجلة عين دبي العديد من العروض الترفيهية في الفترة المسائية أيضاً في الأوقات 6:30 و7:30 مساءً و8:30 و9:30 ليلاً.

يمكن الدخول إلى حفل الافتتاح في عين دبي بلازا مجاناً بينما تباع تذاكر تجارب مقصورات عين دبي على حدة بأسعار تبدأ من 130 درهم إماراتي، ويمكن الحصول عليها على الموقع الإلكتروني www.aindubai.com.

وقد تمّ بيع جميع تذاكر تجارب المقصورات الخاصّة ليوم الخميس في حين تشهد التذاكر المخصّصة ليوم الجمعة إقبالاً كبيراً. ويتوفر عدد محدود من التذاكر الخاصة بتجربة القارب للاستمتاع بعرض الضوء الساعة 8:30 ليلاً فيما يمكن للزوار الاستمتاع بجميع الأنشطة المتوفرة في عين دبي بلازا مجاناً.

وللحصول على جميع المعلومات المتعلّقة باحتفالية عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية وكيفية الاستفادة الأمثل من الزيارة، يمكن متابعة صفحة عين دبي على انستجرام أو عبر الموقع الإلكتروني www.aindubai.com بالإضافة إلى مشاهدة الفيديو التوضيحي للوصول إلى عين دبي وتفاصيل المواقف على هذا الرابط.

وعلى مقربةٍ من عين دبي، يمكن لزوار بلوواترز الاستمتاع بعروض ترفيهية مميزة وشاملة بما فيها زيارة متحف مدام توسو الشهير، الوجهة الداخلية التي تم افتتاحها مؤخراً وتضم مجموعةً فريدةً من المنحوتات الشمعية لأبرز المشاهير العالميين بجانب المجسمات التفاعلية وأحدث التقنيات.

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