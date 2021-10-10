محمد بن راشد يلتقي الرئيس الباكستاني

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، الدكتور عارف علوي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وذلك في مقر «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب صاحب السمو بالرئيس الباكستاني، في مستهل زيارته للدولة، التي يفتتح خلالها جناح بلاده في منطقة «الفرص» بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تناول اللقاء التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية في ضوء الروابط التاريخية بين دولة الإمارات وباكستان، التي تعود إلى عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وضع أساساً متيناً لهذه العلاقات، التي حققت تقدماً مطرداً كنموذج يحتذى به في العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، وتطرق اللقاء إلى بحث مستقبل التعاون بين الجانبين في ضوء الحرص المشترك على توسيع دائرة الشراكة الاستراتيجية الفعّالة، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وما يستدعيه ذلك من رصد وتفعيل فرص جديدة للتعاون، لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة والزراعة، وغيرها من المجالات، ومن أهمها التجارة.

كما تم استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والجهود العالمية المبذولة لمواجهة جائحة «كوفيد-19»، وتجاوزها إلى مرحلة جديدة من التنمية، تتضافر فيها الرؤى والأفكار من أجل خلق واقع عالمي جديد، يحقق الرخاء والاستقرار والسلام للإنسانية جمعاء.

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