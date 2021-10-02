الفجيرة تستعد للحالة المدارية «شاهين»

المصدر: الفجيرة - وام

أعلنت الجهات المختصة في حكومة الفجيرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة عن استعدادها للتعامل الفوري مع الحالة المدارية التي تشهدها شواطئ الإمارة وتسببت في ارتفاع أمواج البحر واضطرابه.

وباشرت بلدية الفجيرة ودائرة الأشغال والزراعة والجهات الأخرى في إرسال فرق عمل الطوارئ إلى الشواطئ للاستعداد والجاهزيه للتعامل في حال ارتفاع الأمواج نتيجة حالة الطقس غير المستقرة على ساحل إمارة الفجيرة.

وحذر فريق الطواريء والأزمات والكوارث بالفجيرة مرتادي الشواطئ من الاقتراب أو السباحة في البحر أو الخروج إلى أماكن الأودية والجبال حيث سيتم تعريض الأشخاص للمساءلة القانونية في حال مخالفتهم وعدم التزامهم بالتعليمات والاشتراطات التي وضعها الفريق.

جاء ذلك على خلفية الاجتماع الذي عقده اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق الطواريء والأزمات والكوارث بالإمارة مع أعضاء الفريق وبحضور مدراء الإدارات والمعنيين لمتابعة ومناقشة تطور الحالة المدارية ورفع درجة الاستعداد والجاهزيه لقوة الشرطة.

كما نشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة دوريات مكثفة على سواحل إمارة الفجيرة وحثت جميع السائقين على ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والابتعاد عن المباني قيد الإنشاء، حفاظاً على سلامتهم والآخرين.

كما أعلنت المنطقة الطبية في حكومة الفجيرة عن استعدادها التام لمواجهة أي حالة طارئة قد تحدث نتيجة إعصار(شاهين ) حيث تم تخصيص سيارات الإسعاف بالإضافة إلى كادر طبي من المسعفين المجهزين بأفضل التجهيزات والمعدات الطبية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد - في بيان له اليوم - استمرار حركة «شاهين» نحو سواحل سلطنة عمان خلال الساعات الـ 24 القادمة، كما توقع تأثر الساحل الشرقي للدولة من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة.

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