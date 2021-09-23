المصدر: الامارات اليوم

رسوم

اشتكى أولياء أمور رفض مدرسة خاصة بالشارقة تخفيض رسوم الحافلات، رغم قرار إدارة المدرسة بتقسيم دوام الطلبة بواقع أسبوع حضوري وآخر عن بعد، مشيرين إلى أنه من غير المنطقي دفع رسوم اشتراك «الباص» كاملة.

موعد

اشتكى مريض تأخر حصوله على موعد خاص بمتابعة العملية الجراحية التي أجراها في مستشفى دبي، على الرغم من حاجته إلى إجراء جراحة أخرى عقب فشل العملية الأولى.

تأمين

استغرب متعامل مع شركة تأمين بالشارقة رفض الشركة توفير سيارة إيجار له، عقب تعرضه لحادث مروري لم يكن هو المتسبب به، مشيراً إلى أن الشركة وفرت له سيارة لمدة خمسة أيام فقط على الرغم من أن فترة إصلاح سيارته وصلت إلى أكثر من 20 يوماً.

بطاقة

تلقى متعامل مع بنك أبوظبي الأول بريداً إلكترونياً من البنك بشأن فرض رسوم سنوية على البطاقة الائتمانية الخاصة به رغم أنه تلقى عند تقديم الطلب تأكيدات بأنها مجانية مدى الحياة، مشيراً إلى أن موظف خدمة العملاء أكد أنه لا يجد حلاً لمشكلته.

قمامة

رصد قراء في أبوظبي قيام بعض السكان بوضع أكياس القمامة خارج الصناديق المخصصة، الأمر الذي يشوه مظهر المدينة، ويلوث البيئة المحيطة، مطالبين بتشديد الرقابة على هذه السلوكيات التي قد تشكل تهديداً للصحة العامة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news