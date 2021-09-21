«مجموعة جميرا» تطلق برنامجاً للتدريب المهني لدعم خريجي الجامعات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «مجموعة جميرا» العاملة في مجال إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة»، البرنامج الوطني للتدريب المهني بهدف تدريب المواطنين الجامعيين وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع السياحة والضيافة، والذي يعد من أقوى قطاعات الدولة، بالإضافة إلى دفع عجلة التوطين ورعاية المهارات المحلية لإعداد قيادات الغد ورواد الابتكار.

ويقدم البرنامج أيضاً فرص تطوير مهارات الباحثين عن العمل وإثراء الخبرات العملية والثقافية، تحت إشراف فريق خبراء الضيافة عالمي المستوى في المجموعة، وستتم عملية التدريب المهني في مجالات وظيفية مختلفة ضمن أقسام الفندق، وعلاوة على ذلك سيشارك المتدربون بسلسلة من الدورات التعريفية سعياً لتحقيق فهم شامل للهيكل التنظيمي والوظائف الخاصة بالفندق المعني قبل استكمال خطتهم التدريبية.

ولتعريف المتدربين بمبادئ «مجموعة جميرا» الأساسية والعلامة التجارية بشكل أفضل، تم استضافة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى المجموعة إلين دوبوا دو بيلاي في جلسة تعريفية عقدت في فندق جميرا أبراج الإمارات، حيث قامت من خلالها بمشاركتهم رؤية المجموعة التي نفذت من خلالها العديد من الاستراتيجيات لاستقطاب المواطنين المتميزين وتطويرهم لمناصب عليا في المجموعة.

وقالت مدير إدارة التوطين والموارد البشرية في «مجموعة جميرا» منيرة الطاهر: «تحرص مجموعة جميرا على استقطاب أفضل المهارات وإطلاق برامج التطوير الجديدة ودعم مسيرة نمو الإماراتيين ضمن المجموعة، وبعد استكمال برنامج جميرا الوطني للتدريب المهني سيحظى المتدربون أصحاب الأداء المتميز بفرصة التأهل لتقديم طلبات الانضمام إلى البرنامج الوطني الخاص بالمجموعة والذي شهد تعيين العديد من المواطنين الإماراتيين بمناصب مختلفة، وأسهم في تمكينهم من بناء مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الضيافة».

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