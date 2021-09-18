المصدر: الامارات اليوم

صالونات

شكت سيدة عدم التزام صالونات نسائية في دبي بالمنشورات التحذيرية الصادرة عن البلدية، والتي تتعلق بالالتزام بالمعايير التي تضمن سلامة الزبائن، وذلك على الرغم من تعليق هذه المنشورات داخل الصالونات، مطالبة بتكثيف عمليات الرقابة عليها.

خضراوات

لاحظت متسوقة في أحد أفرع متاجر أسواق دبي، سرعة فساد أنواع من الخضراوات والفواكه، مطالبة بالعمل على توفيرها طازجة، وتغييرها بشكل مستمر.

مخالفات

طالب متسوقون بزيادة المخالفات الخاصة بالمركبات التي لا تلتزم بحدود مواقفها، لاسيما وأن ذلك يمنع الآخرين من استخدام المواقف القريبة منهم، ويعيق من حركتهم.

مخلفات

طالب مواطنون في دبي بتوفير أحجام أكبر من العربات الخاصة بالنفايات، وذلك نظراً لصغر حجم العربات الجديدة، التي تمتلأ بسرعة كبيرة، ما يضطر بعضهم إلى وضع المخلفات خارجها، وتشويه المنظر العام.

سيارات

شكت سيدة إلحاح عامل يقف بشكل دوري في منطقة الخدمات بشارع الشيخ زايد طريق دبي أبوظبي، لغسل سيارات السائقين، علماً أنه يرتدي ملابس مدنية غير تابعة لشركة متخصصة، ويحمل في يده فوطة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news