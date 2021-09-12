دفاع مدني أبوظبي تعزز الوعي باليوم العالمي للإسعافات الأولية

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جهودها التوعوية بأهمية الإسعافات الأولية والدور الإنساني للمسعفين والمسعفات بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية والذي يصادف 11 سبتمبر 2021.

وأكد مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة بالهيئة العقيد أحمد عبدالله الكندي الحرص على تطوير الممكنات الحالية للمسعفين والمسعفات، ونشر أهداف الإسعافات وتعلم أساسياتها وتطبيقها باحترافية في مجتمعنا، لأهميتها الحيوية الكبيرة في إنقاذ المصابين وتقديم العون اللازم لهم قبل وصول جهات الاختصاص.

وأثنى على التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجين في تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في الارتقاء بخدمات الطوارئ ونشر تعليمات وثقافة ومهارات الإسعافات الأولية من خلال أنشطة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المجتمعية.

وذكرت مدير إدارة الإسعاف بهيئة أبوظبي للدفاع المدني العقيد الدكتورة ميثه الدرعي أن مناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية تأتي اعترافاً وتقديراً لجهود وشجاعة أوائل المستجيبين لحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.

وأكدت اهتمام الهيئة بتوفير كل الممكنات التي تعزز جهود المسعفين وتقديم واجباتهم في الإسعاف والإنقاذ بسرعة وكفاءة عالية وعلى مدار الساعة وتجهيز الدوريات بأحدث المعدات والأجهزة والكوادر الطبية المتخصصة بما يسهم في سرعة الاستجابة لحماية المصابين والجرحى واسعاف الحالات الطارئة.

ولفتت إلى أهمية تعاون الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في نشر ثقافة الإسعافات الأولية والتعريف بالطرق والخطوات الصحيحة في التعامل مع الحالات الطارئة وضرورة إلمام أفراد المجتمع بطرق الإسعاف الصحيحة لإنقاذ ذويهم ومن هم تحت رعايتهم في الوقت المناسب والتواصل مع الجهات المعنية في الحالات الطارئة.

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