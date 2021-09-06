المصدر: الامارات اليوم

«اتصالات»

أعربت متعاملة لدى شركة «اتصالات» عن انزعاجها من إصرار موظف في خدمة العملاء الهاتفية على إقناعها بالاحتفاظ بالرقم الذي تنوي إلغاءه، وتقديم عرض للشخص الذي ترغب في تحويل الرقم إليه، وذلك على الرغم من تأكيدها مراراً عدم الرغبة في ذلك.

بنك

اشتكى متعاملون مع بنوك ومصارف في الدولة التفاوت الواضح في نسب الفائدة الخاصة بالقروض خلال العروض المقدمة لهم من البنك نفسه، مطالبين بضرورة توحيد النسب بما يخدم المتعامل ويعزز من ثقته بالبنك، بدلاً من التشكيك في خدماته والرحيل إلى بنوك أخرى.

طلب

طالب سكان الأبراج المتاخمة لمسرح المجاز بلدية الشارقة بضرورة إلزام إدارات الأبنية في تلك المنطقة بترميم الأجزاء المكسورة في الأرصفة عند الممرات الجانبية بين الأبراج، وذلك حفاظاً على الشكل العام الذي لا يتناسب حالياً مع جمالية الخدمات العامة المقدمة هناك.

الجرف

اشتكى سكان بمنطقة «الجرف 2» في عجمان تأخّر إنجاز التوسعات الجارية حالياً في الطرق الرئيسة، إذ تتسبب في عرقلة حركة السير، خصوصاً مع عودة الطلاب إلى مدارسهم، مطالبين بالإسراع في إنجازها لتفادي هذه العرقلة التي تعيق حركة المركبات وانسيابيتها.

شاطئ

أشاد مرتادون لشاطئ أم القيوين بتسيير البلدية، خلال الفترة الماضية، دوريات قبل الغروب مباشرة، تنبّه إلى ضرورة مغادرة البحر، حرصاً على سلامة الجميع، وعدم تعرّضهم لأي أذى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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