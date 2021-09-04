شرطة أبوظبي: عدم امتثال 17% من السائقين لإشارة "قف"يهدد سلامة طلاب المدارس

المصدر: أبوظبي - وام

كشف استطلاع للرأي أجرته إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة، بشرطة أبوظبي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سلوكًا خطيرًا، يرتكبه بعض السائقين، ويُشكل تهديدًا صارخًا لسلامة الطلاب، الذين يستقلون الحافلات المدرسية، إلى مدارسهم يوميًا.

وأظهر الاستطلاع عدم امتثال 17% من السائقين، لإشارة "قف"، وعدم توقفهم، عن مواصلة السير بمركباتهم، رغم رؤيتهم للإشارة المعدنية الحمراء، التي يقوم سائقي الحافلات المدرسية بإظهارها للسائقين الآخرين، عند التوقف بالحافلة ونزول الطلاب أو ركوبهم.

وأشار مدير إدارة الإعلام الأمني، بقطاع شؤون القيادة العميد محمد على المهيري، إلى أن تجاهل بعض السائقين لإشارة "قف" بالحافلات يُعد سلوكًا خطيرًا، يصل إلى حد الاستهتار بأرواح الأبناء، من طلاب المدارس، معتبرًا أن نسبة الـ"17%" التي كشف عنها الاستطلاع، تُعد أمرًا لا يستهان به، لاسيما وأنه يمس سلامة فلذات الأكباد، من طلاب المدارس، مناشدًا السائقين ضرورة احترام القواعد المرورية المتعلقة بالحافلات المدرسية.

وشدد على عدم التهاون مع مثل هذه السلوكيات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل، عند فتح ذراع "قف"، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بأمان، مشيراً إلى تطبيق غرامة قدرها 1000 درهم، و 10 نقاط مرورية، لعدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة "قف"، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

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