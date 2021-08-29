محمد بن راشد: الإمارات عملت كفريق واحد خلال جائحة كوفيد-19

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات عملت كفريق واحد خلال جائحة كوفيد 19 والنتيجة تفوق عالمي في التعامل معها

وقال سموه خلال تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء اطلعنا خلاله على مستجدات إجراءات دعم القطاع الطبي خلال جائحة "كوفيد-19"... لقد مر الأسوأ... ودولة الإمارات عملت كفريق واحد خلال الجائحة... والنتيجة تفوق عالمي في التعامل معها.

وأضاف: كما اعتمدنا اليوم اللوائح المنظمة للمنتجات الطبية والصيدلانية في الدولة... والهدف ضمان وجود وجودة كافة احتياجاتنا الطبية الوطنية على مدار العام.. وفي كافة مناطق الدولة..

وتابع سموه: واعتمدنا إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة الشيخة منال بنت محمد... واعتمدنا تعيين 11 قاضياً جديداً في المحاكم الاتحادية.

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