سهيل يظهر في سماء الإمارات مبشرا بتراجع الحرارة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، إن نجم سهيل يظهر في سماء الإمارات اليوم، حيث ظهر من الأفق الجنوبي الشرقي بحدود 155 درجة من الشمال فجرا قبل شروق الشمس بنحو 50 دقيقة ، ويتقدم وقت طلوعه وفترة مكثه فوق الأفق ليلا تدريجيا.

وقال الجروان إن العرب تعتبر طلوع النجم سهيل دلالة على جلاء القيظ و انكسار شدة الحرارة، إذ تقول ( إذا طلع سهيل ، برد الليل ) " برد "أي انخفضت حرارته.

وأشار إلى أنه ابتداءا من منتصف اغسطس و قبيل طلوع سهيل خلال النصف الثاني من أغسطس تبدأ ملامح التغيرات الطبيعية المرتبطة بنهاية القيظ و بداية موسم ( الصفري) من انخفاض درجات الحرارة العالية و زيادة الرطوبة و هبوب الرياح الجنوبية الشرقية اللطيفة والتي تعمل على خفض درجات الحرارة العالية .

كما تقترب الأسماك من السواحل لانخفاض درجة حرارة مياهها و تشاهد الطيور المهاجرة ، و تحضر أشجار الطلح و يزهر السدر، خلال هذه الفترة يظل الجو حارا لكن درجات الحرارة تكون غالبا دون 40 مئوية.

ومع منتصف اكتوبر مع بداية موسم (الوسم ) ، تبدأ برودة الجو ليلا و تتلمس أوله مع الفجر ، مع دفء النهار، اما برودة الجو نهارا و شدة البرودة فآوانها تكون ابتداءا دخول (مربعانية) الشتاء منتصف ديسمبر

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