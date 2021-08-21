شرطة الشارقة تعزز السلامة المرورية بـ «تأكد من خلو الطريق»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنفذ القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، حملة توعية مرورية بعنوان «تأكد من خلو الطريق قبل دخوله»، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية لدى قائدي المركبات، ورفع مستوى الوعي بأسباب الحوادث وطرق تجنبها، تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل الطرق أكثر أمناً، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

تهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات بأهمية التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، وتكثيف الجهود لتحقيق السلامة المرورية، بالإضافه إلى تعزيز دور الثقافة المرورية في ضبط أمن الطرق من خلال ترسيخ السلوك الإيجابي لدى مستخدمي الطريق، إلى جانب زيادة نشر الوعي بمخاطر مسببات الحوادث المرورية والحد منها، وأهمية التقيد بقواعد وأنظمة السير والمرور.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور على أن دخول الطريق دون التأكد من خلوه يترتب عليه مخالفة قدرها 400 درهم وتسجيل أربع نقاط مرورية.

ودعت شرطة الشارقة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، والتقيد بالسرعات المحدده على الطريق، والحرص والانتباه أثناء القيادة، لوقاية أنفسهم وغيرهم من التعرض للحوادث المرورية.

وذكرت شرطة الشارقة أنها تبث رسائل توعية عبر المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة، بالإضافة إلى عدد من وسائل الإعلام المختلفة، بهدف رفع مستوى الوعي العام بأسباب الحوادث وطرق تجنبها.

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