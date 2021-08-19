إجراءات جديدة للحصول على الإقامة الذهبية للأطباء في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ وام

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين باقة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم وتمكين الأطباء في إمارة أبوظبي لتقديم طلباتهم للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، بما يضمن لهم سهولة التقديم بسلاسة ويسر.

ووفقاً للإجراءات الجديدة سيتم تقديم حزمة مميّزة للأطباء الذين رشحتهم الدائرة للحصول على إقامتهم الذهبية من خلال مركز ياس تسهيل، أحد المراكز المتخصصة بتقديم طلبات الإقامة الذهبية عبر أخصائيين في مجال الرعاية الصحية، حيث تم تحديد رسوم للباقة المميزة بقيمة 4000 درهم لكل طلب، تشمل هذه الرسوم الخدمات الإضافية، مثل: الهوية الإماراتية، واستلام وتسليم جواز السفر، وخدمات تعليق الإقامة للمكفولين، إضافة إلى رسوم تقديم الطلب، وتعديل الوضع، وختم التأشيرة، وخدمات «تسهيل».

كما تتوافر باقتان بقيمة 3470 درهماً للخيار الأول في حال تم الدفع عن طريق التحويل البنكي، و3547 درهماً للخيار الثاني في حال تم الدفع عبر الإنترنت، بحيث لا تشمل جميع الرسوم المذكورة والخاصة بجميع الباقات رسوم إلغاء الإقامة الحالية ورسوم الفحص الطبي.

كما يتم تطبيق رسوم مماثلة لكل فرد من أفراد الأسرة عند تقديم طلب للحصول على الإقامة الذهبية، ويمكن التقديم على الباقات العاديّة من خلال موقع الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة (ica.gov.ae).

وتم تصميم هذه الباقة الجديدة والمبسّطة لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الإجراءات لتفادي اللجوء إلى مراكز خدمة وسيطة للوصول إلى المرشحين.

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