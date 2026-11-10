إلزام شركة بسداد 316.3 ألف درهم مستحقات موظف سابق

قضت محكمة أبوظبي العمالية الابتدائية بإلزام شركة بأن تؤدي لموظف سابق 316 ألفاً و333 درهماً، قيمة أجور متأخرة ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة، لعدم تقديمها ما يثبت سداد مستحقاته، فيما لم يحضر من يمثلها أمام المحكمة رغم إعلانها قانوناً.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له أجوراً متأخرة عن 33 شهراً، بمبلغ 232 ألفاً و500 درهم، ومكافأة نهاية خدمة بمبلغ 75 ألفاً و164 درهماً، وبدل إجازة بقيمة 9000 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، فيما لم يحضر أحد عن المدعى عليها، رغم ثبوت إعلانها قانوناً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها من سبتمبر 2012 حتى نهاية أغسطس 2026، براتب شهري إجمالي يبلغ 15 ألفاً و500 درهم، وأساسي قدره 6000 درهم، وأنه طالب بأجور متأخرة عن الفترة من ديسمبر 2023 إلى أغسطس 2026، بمبلغ 232 ألفاً و500 درهم.

وبيّنت أن قانون تنظيم علاقات العمل يُلزم صاحب العمل بأداء أجور العاملين لديه في مواعيد استحقاقها، وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن عبء إثبات سداد الأجر يقع على المدعى عليها، التي لم تقدم ما يدحض أقوال المدعي، أو دليلاً قانونياً على تقاضيه الأجور المستحقة المطالب بها.

وأضافت أنه وفقاً للثابت من عقد العمل، يبلغ الراتب الإجمالي للمدعي 15 ألفاً و500 درهم، ومع عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت سداد الأجور المطالب بها، فإنه يستحق مبلغ 232 ألفاً و500 درهم، في حدود طلباته.

وعن طلب بدل الإجازة، أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها لم تثبت سداده وفق طرق الإثبات المقررة قانوناً، ومن ثم يستحق المدعي بدل إجازة عن آخر سنتين، وفقاً للمستقر عليه قضاءً، بمبلغ 9000 درهم، في حدود طلبه.

كما خلصت المحكمة إلى استحقاقه مكافأة نهاية خدمة عن مدة عمل بلغت 13 سنة و11 شهراً و20 يوماً، بقيمة 74 ألفاً و833 درهماً، وحكمت، بمثابة الحضوري، بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له إجمالي مستحقاته البالغة 316 ألفاً و333 درهماً، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.