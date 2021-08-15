المصدر: الامارات اليوم

هروب

توصلت شرطة دبي إلى سائق ارتكب حادثاً مرورياً وهرب من مكان الحادث، وتبين أنه كان يقود السيارة التي تسببت في الحادث من دون حيازة رخصة قيادة، ما يعرضه لعقوبة تصل إلى الحبس ثلاثة اشهر.

سباحة

أوقف نادي لياقة بدنية معروف في دبي نشاط السباحة، لمدة تزيد على خمسة أشهر بداعي الصيانة، على الرغم من أن كثيراً من رواده اشتركوا خصيصاً من أجل السباحة، ما يعد إخلالاً بشروط التعاقد.

إطارات

شكا مستهلكون ارتفاع أسعار الإطارات خلال شهور الصيف بصورة مبالغ فيها، إذ تباع ذات الإطارات خلال الشتاء بفروق سعرية تصل إلى 150 درهماً، مطالبين بتشديد الرقابة على المحال التي تستغل فترة ارتفاع الحرارة، برفع أسعار الإطارات.

تلوث

مع تنامي الاهتمام العالمي بالتأثيرات الواسعة المرافقة للتغير المناخي، يطالب قراء الجهات المعنية في الدولة بتنظيم حملات توعية لشرح طريقة إسهام الأفراد والمؤسسات في الحد من تلوث البيئة، والتسبب في الكوارث التي تجتاح العالم من فيضانات وحرائق.

مشاة

على الرغم من وجود إشارات ضوئية بشارع التعاون في الشارقة، إلا أن بعض المشاة يقطعون من أماكن غير مسموح بها، ما يعرّضهم لخطر الدهس، ويربك السائقين.

قطط

يقوم بعض السكان، من منطلق إنساني، بترك بقايا الطعام والشراب في محيط البنايات السكنية، لإطعام القطط الضالة، الأمر الذي يشوّه المنظر العام بصورة غير مقصودة، واقترح قرّاء ترك هذه المهمة للجهات المعنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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