سكيك السبت

المصدر: الامارات اليوم

استراحة

رداً على ما ورد في «سكيك»، حول «مطالبة زوّار استراحة السُحب في خورفكان، بحلول للاختناقات المرورية التي تواجههم أثناء محاولة الوصول إلى الاستراحة، بسبب كثافة الإقبال عليها»، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة حرصها على تقديم كل التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة الدخول والخروج من وإلى الاستراحة، مشيرة إلى أنها تقوم عند امتلاء المواقف العلوية بتوفير حافلات لنقل الزوّار، بما لا يزيد على 25 راكباً في كل حافلة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

احتيال

حذّر قرّاء من إصرار المحتالين عبر الإنترنت، على إيجاد وسائل مبتكرة للدخول إلى بيانات الضحايا، والاستيلاء على أموالهم، وقالوا إن بعض المحتالين ينتحلون أسماء جهات ودوائر حكومية بطريقة احترافية، وبإيهام الضحايا بأنهم مطالبون بمبالغ مالية لتلك الجهات، ما قد ينطلي على البعض.

كاميرات

لاحظ مستخدمون للطريق الدائري بالشارقة، قيام الجهات المختصة بوضع كاميرات مراقبة عند المدخل المؤدي من الشارقة إلى عجمان، لضبط السائقين الذين يقومون بالتجاوز من كتف الطريق.

كمامات

رصد قرّاء حالة من عدم الالتزام بالإجراءات السليمة عند التخلص من الكمامات المستعملة، إذ تلقى في الطريق العام، وفي المواقف، من دون مراعاة لاحتمال تسببها في انتشار العدوى بفيروس كورونا، أو تلويثها البيئة.

نوافذ

يقوم بعض سكان الشقق في المباني المرتفعة، بتنظيف نوافذ شققهم، دون مراعاة للأشخاص الذين يتصادف مرورهم أسفل تلك المباني، فتتسخ ملابسهم دون ذنب، وطالب قرّاء بمخالفة مرتكبي هذا السلوك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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