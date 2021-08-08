سقوط أمطار موسمية في الشرقية والوسطى

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

شهدت منطقتي الوسطى والشرقية مساء أمس سقوط أمطار موسمية بين الغزيرة والبسيطة مصحوبة برياح متوسطة، وقال مركز العاصفة لمطاردة الأمطار، لـ "الإمارات اليوم" إن السحب الركامية الموسمية بدأت تتشكل بعد صلاة الظهر حيث سقطت الأمطار على مناطق سيوح وفلي

وبعد ذلك اتجهت نحو شرق منطقة مليحة وكدرة جنوب رأس الخيمة والظيت وسهيلة إضافة إلى طريق شارع خورفكان الجديد إلى جهة البطايح حتى شعبية الرشدة، ولفت إلى أن الأمطار انتهت عند وصولها إلى طريق الشارقة الذيد.

وأوضح أن الأمطار كانت مصحوبة برياح متوسطة وبرق ورعد، وأدت إلى جريان بعض الشعاب المائية، دون جريان الأودية لأن الأمطار لم تسقط في المناطق الجبلية، حيث أنه من المتوقع أن تستمر الحالة الممطرة خلال الأيام المقبلة.

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