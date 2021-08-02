"كهرباء ومياه دبي" تنصح باستخدام المصابيح الموفرة وأنظمة الري الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نوهت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى ضرورة الاستفادة من المزايا المتطورة الصديقة للبيئة للأجهزة الكهربائية المنزلية، لخفض استهلاك الكهرباء والمياه، وذلك في إطار حملتها لتسليط الضوء على النصائح الترشيدية التي تقدمها لخفض استهلاك الكهرباء والمياه،

وتؤكد الهيئة على أهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة (LED) داخل وخارج المنزل حيث أنها أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء من المصابيح العادية، كما أنها تصدر حرارة أقل وعمرها الافتراضي أطول ومن حيث التحكم في التشغيل، توصي الهيئة باستخدام أجهزة استشعار الضوء لضمان فصل الإضاءة الخارجية طوال وقت النهار، أو استخدام المؤقتات الزمنية التي تتحكم في فصل وتشغيل الإضاءة خلال فترات محددة. كما يمكن ترشيد الإضاءة الداخلية من خلال استخدام مفاتيح تعتيم الإضاءة واستخدام الإضاءة المباشرة التي تضيء الأجزاء الضرورية فقط من المكان عوضاً عن إضاءة الغرفة بأكملها. علاوة على ذلك، تحث الهيئة على استخدام الطرق الحديثة والذكية للتحكم في الإضاءة من خلال الأجهزة والهواتف الذكية لتشغيل وفصل وجدولة تشغيل الإضاءة والمكيف.

وفي مثال على ذلك، أشارت الهيئة إلى أن ضبط إعدادات العرض وتباين الصورة ودرجة السطوع في التلفاز يمكن أن يسهم في خفض استهلاكه من الكهرباء، كما يتيح استخدام منظم الحرارة ( ثيرموستات) لضبط درجة حرارة مكيف الهواء والتحكم بدرجة حرارة المكان بشكل مثالي. وتنصح الهيئة بضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة مئوية مثالياً أثناء التواجد داخل المنزل، فيما يمكن ضبطها على 27 درجة مئوية أو إيقاف تشغيل المكيف عند الخروج من المنزل.

وتشير الهيئة إلى ضرورة استخدام أنظمة الري الذكية وأجهزة استشعار رطوبة التربة وضبط صمامات الرش الأوتوماتيكية طبقاً للاحتياجات الفصلية وأحوال الطقس، إضافة إلى الفحص الدوري للتوصيلات للتأكد من عدم وجود تسريبات. ولتفادي التبخر المفرط، يمكن تجنب الرشاشات ذات الرذاذ الخفيف، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أفضل وقت لري النباتات هو قبل الساعة 8 صباحاً، أو بعد الساعة 6 مساءً.

وقد أصدرت الهيئة أخيراً "كتيب أنظمة وتقنيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه"، الذي يهدف إلى تعريف المتعاملين في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والحكومية بالتقنيات والأنظمة التي يمكنهم استخدامها لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. ويمكن الحصول على نسخة رقمية من الكتيب ضمن قسم الاستدامة في الموقع الإلكتروني للهيئة. وتتيح الهيئة المزيد من نصائح الترشيد عبر تطبيق هيئة كهرباء ومياه دبي الذكي وموقعها الإلكتروني.

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