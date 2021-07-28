بلدية دبا الفجيرة تغلق 3 محال خلال النصف الأول

المصدر: دبا الفجيرة ■ الإمارات اليوم

أغلفت بلدية دبا الفجيرة ثلاثة محال لم تلتزم بالاشتراطات والإجراءات المعمول بها، تمثلت في عدم تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة، وممارسة نشاط من دون رخصة، إضافة إلى توزيع منشورات دعائية من دون تصريح مسبق من البلدية، ومزاولة نشاط غير مذكور في الرخصة، وإجراء تنزيلات وعروض من دون ترخيص، وبيع منتجات محظورة.

وأوضح التقرير نصف السنوي عن العام الجاري للبلدية أنه في إطار جهودها خلال فترة الجائحة، كثّفت فرق التفتيش الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة على جميع المنشآت والمحال التجارية والمؤسسات ذات العلاقة، للتأكد من وجود الرخصة التجارية، وسريان مفعولها، حيث بلغت الزيارات والجولات التفتيشية 1827 جولة، أسفرت عن إنذار 143 محلاً، وتحرير 115 مخالفة على المحال، ولم تسجل أية مخالفة صحية على الرخص المنزلية «مشروعي»، التي يتم فيها بيع الأطعمة والمنتجات من المنازل، وتسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم إلغاء 74 رخصة، وإغلاق ثلاثة محال، إلى جانب إصدار 439 تصريحاً لعمل اللوحات الإعلانية.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن قسم حماية المستهلك إلى تلقي 119 شكوى، بواقع 46 جولة تفتيشية، نتج عنها تسجيل 20 مخالفة، وتم إنذار 17 من أصحاب الأنشطة التجارية المخالفة، وتمثّل معظم المخالفات في الغش التجاري، وبيع مواد منتهية الصلاحية، والتلاعب في تواريخ المنتجات، ورفع الأسعار، خصوصاً في فترة الأعياد، وعمل تنزيلات وهمية ومن دون تصريح.

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