بلدية أبوظبي تستحدث «سوق الأضاحي» في الوثبة لتنظيم عمليات البيع

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الوثبة، مبادرة استحداث «سوق الأضاحي» في الوثبة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، واتحاد سباقات الهجن، والاتحاد للقطارات، إضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص.

وتهدف المبادرة، التي تنطلق من 16 إلى 22 يوليو 2021، إلى تعزيز الوجود البلدي، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لتفعيل دورهم في تنمية الإمارة والحفاظ عليها، وكذلك رفع مستوى رضا الجمهور عن بلدية مدينة أبوظبي، وما توفره من خدمات للتيسير على أفراد المجتمع، وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق تطلعاتهم.

وتبدأ مواعيد عمل «سوق الأضاحي» في الوثبة من السادسة صباحاً إلى السابعة مساءً طوال فترة المبادرة، حيث يعمل السوق على تنظيم عمليات بيع وشراء الأضاحي، حفاظاً على المظهر الحضاري العام للمدينة، وتجنباً للبيع العشوائي والمخالفات القانونية والتبعات الصحية للحفاظ على البيئة النظيفة، وتشجيع التجار والأفراد وأصحاب المواشي (الحلال) على الإسهام في استدامة الأمن الغذائي للإمارة، إضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع على البيع والشراء في بيئة نظامية محوكمة، وذات فرص تنافسية متساوية لجميع الشرائح، تضمن الالتزام التام بالتشريعات السارية والخاصة بالرأفة بالحيوان، وبالإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كورونا».

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن المشاركة في سوق الأضاحي مجانية لمربي الثروة الحيوانية، حيث وضعت بعض المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها للمشاركة، وهي: اجتياز الكشف البيطري للحلال (المواشي) عند بوابة مسلخ الوثبة لجميع المربين دون استثناء، والبيع من خلال المركبات والحظائر، وللمربين الأفراد الأولوية في دخول السوق، وتخصيص الحظائر، وكذلك توفير بطاقة الهوية ورقم العزبة للمربين الأفراد، والرخصة التجارية للتجار فقط.

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