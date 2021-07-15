على مكتب المسؤول

المصدر: الامارات اليوم

بلدية العين

نطالب المسؤولين في بلدية العين بتوعية العمالة الآسيوية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية المعنية في الدولة لمواجهة جائحة كورونا، حيث تتكدس أعداد كبيرة منهم في البقالات وصالونات الحلاقة والكراجات وغيرها من المحال التجارية في منطقة «صناعية هيلي» في العين لمشاهده التلفزيون دون تباعد اجتماعي بينهم، ودونما تقيد بلبس الكمامات للحدّ من تفشي الوباء.

(أبوسلطان)

وزارة الداخلية

تتزايد ظاهرة التسول في أرجاء مختلفة من الدولة، وتكثر في أوقات ومناسبات معينة، مثل شهر رمضان والأعياد. وهي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، وغير مقبولة، خصوصاً أن الدولة توفر قنوات كثيرة آمنة لتقديم المساعدات للمحتاجين.

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك نرى كثيرين يتسولون متظاهرين بالمرض، خصوصاً على مداخل مراكز التسوق والمساجد.

أناشد وزارة الداخلية تنظيم حملات لضبط المتسولين وإطلاق برامج التوعية التي من شأنها أن تعرف الجمهور بمخاطر هذه الظاهرة.

(أبوعلي)

شرطة الفجيرة

لوحظ أخيراً قيادة فئات من الشباب دراجات نارية على الشارع الممتد من الكورنيش باتجاه طريق القرية في الفجيرة، وهي دراجات غير مرخصة، لأنها لا تحمل لوحات أرقام،ويقودها الشباب بسرعات عالية، خصوصاً في الفترة المسائية، فضلاً عن التسابق الذي يحدث بينهم، ما يربك سائقي المركبات ويشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. كما أن الدراجات تصدر ضجيجاً مزعجاً. أناشد المسؤولين في شرطة الفجيرة النظر في هذا الأمر.

(أبوخميس)

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