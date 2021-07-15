انكسار شدة الحرارة في النصف الثاني من أغسطس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن تبدأ شدة الحرارة في الجلاء، مع طلوع نجم «سهيل» في النصف الثاني من أغسطس المقبل، فيما تشتد الرطوبة خلال هذه الفترة.

وقال إن الفترة الحالية من الصيف تسمى وقدة القيظ أو جمرة القيظ أو باحورة الصيف، وهي مُسميات دارجة في الخليج العربي، وفي لسان العرب، وفيها يشتد الحر والجفاف إلى أعلى مستوياتهما، وتتصف هذه الفترة بشدة حرارة أديم الأرض، وتوقد الأرض منها، وتهب ريح السموم الحارة، ويتشكل السراب، ويكون الإجهاد والإعياء من شدة الحرارة خلال النهار، وهي الفترة الأشد قسوة وضرراً على النباتات والأشجار من شدة حرارة الأرض وحرارة الجو والجفاف.

وقال إن هذه الفترة تمتد إلى سبعة أو ثمانية أيام في النصف الثاني من يوليو الجاري، حيث يأتي نجم «الهنعة» فجر 16 يوليو، وتستمر فترتها إلى 29 يوليو بطلوع «المرزم»، حيث تبدأ معه الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة (الكوس) في التأثير على أجواء المنطقة، ومع طلوع «سهيل» في النصف الثاني من أغسطس تشتد الرطوبة، وتبدأ شدة الحرارة في الجلاء.

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